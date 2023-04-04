Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, iftarda buluştuğu öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Başkan İbrahim Sandıkçı, ilçedeki öğrencilerle iftar programında bir araya geldi. Kuzey Yıldızı Ortaokulu öğrencileriyle iftarda buluşan İbrahim Sandıkçı, öğrencilerle yakından ilgilenerek tek tek sohbet etti. Öğrencilerin Ramazan sevincini ve heyecanını paylaşarak onlarla birlikte iftar yapan Başkan Sandıkçı, öğrencilere hediyeler verdi.

“Öğrencilerimizin mutluluğuna ortak olduk”

Öğrencilerle birlikte iftar vaktini bekleyen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, iftardan önce öğrenciler tarafından seslendirilen ilahileri dinledi. Onlarla birlikte okul bahçesinde oyunlar oynadı. Ramazan ayının manevi atmosferinde öğrencilerle bir araya geldiklerini ifade eden Sandıkçı, “Allah’a hamdolsun. Bereketli bir Ramazan ayı geçiriyoruz. Ramazan ayının manevi atmosferinde öğrencilerimizle bir araya geldik. Onlarla birlikte oruçlarımızı açtık. Soframızın bereketini paylaşarak, hep birlikte dualar ettik. Onların neşesine ortak olduk. Öğrencilerimizin aralarında bu sene ilk defa oruç tutanlar olduğunu öğrendim. Kendilerinden ilk sahurun, ilk iftarın heyecanını dinledim. Şükürler olsun ki bugün bir aradayız. Geleceğimizin mimari çocuklarımız ve gençlerimizle bir arada olmaya, onlara daima kulak vermeye devam edeceğiz. Rabbim tutmuş olduğumuz oruçları kabul etsin” dedi.

Başkan Sandıkçı’dan öğrencilere özel hediyeler

Öğrencilerle birlikte iftar yapan Başkan İbrahim Sandıkçı, iftarın ardından öğrencilere ikramlarda bulundu. Başkan İbrahim Sandıkçı’yla birlikte iftar yapmaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren öğrenciler, Başkan İbrahim Sandıkçı ile bol bol hatıra fotoğrafı çekindi. Başkan İbrahim Sandıkçı, öğrenciler arasında düzenlenen çekiliş programıyla onlara tablet, akıllı saat, bisiklet ve Şehr-i Canik Ramazan Serüveni Etkinlik Seti hediye etti. Keyifli ve heyecanlı anların yaşandığı çekiliş programı eğlenceli görüntülere sahne oldu.

Kuzey Yıldızı Ortaokulu’nda gerçekleşen programa ayrıca Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Zahit Köseoğlu, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.