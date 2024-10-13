Samsun’un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, intihar teşebbüsünde bulunan vatandaşı kurtaran zabıta ekibine ödül verdi.

Geçen günlerde Samsun-Ordu Karayolu’nun Canik ilçesi, Belediye Evleri Mahallesi’nde bulunan viyadük kısmının üstüne çıkan ve eşinin kendisine boşanma davası açtığını belirterek viyadükten aşağıya atlamaya çalışan S.T.’nin, yoğun ikna çabaları sonucu intihar girişimini engelleyen Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin gayretli çalışmaları, vatandaşlar tarafından takdir topladı.

Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 44 yaşındaki vatandaşın hayatını kurtaran Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personelleri Ayşe Madil, Özlem Akkaya ve Anıl Yıldız’ı özverili çalışmalarından dolayı tebrik eden Başkan İbrahim Sandıkçı, Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile birlikte toplumun huzuru ve güveni için mesai mefhumu gözetmeden çalıştıklarını ifade ederek, vatandaşın yaşamını kurtaran zabıta personellerini kutlayıp onlara ödül takdiminde bulundu.