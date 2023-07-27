Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, hac ibadetini yerine getirerek dönen ilçe sakinlerini ziyaret ederek, Kur’an-ı Kerim hediye etti.

Samsun’un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçeden kutsal topraklara giderek hac ibadetini yerine getiren Canikli vatandaşları evlerinde ziyaret etmeye devam ediyor. Gittiği ev ziyaretlerinde vatandaşlar tarafından karşılanan Başkan İbrahim Sandıkçı, ziyarette bulunduğu vatandaşlarla uzun süre sohbet ederek onlara yerine getirmiş olduğu hac ibadetlerinin kabul olmasını temenni ederek hayırlı olsun dileklerini iletiyor. Başkan İbrahim Sandıkçı, hac ibadetini yerine getirerek dönen Canikli vatandaşlara gerçekleştirdiği ziyaretlerde Kur’an-ı Kerim hediye ediyor.

“Yüce Mevla herkese hac ibadetini yerine getirmeyi nasip etsin”

Ziyaretlerin ardından açıklamada bulunan Başkan Sandıkçı, “Hac farizasını yerine getirerek ilçemize dönen kıymetli komşularımızı ziyaret etmeye devam ediyoruz. Hac ibadetini yerine getiren tüm hemşehrilerimizin ibadetleri mebrur, duaları kabul olsun. Yüce Mevla gönlünün en güzel köşesinde hac ibadeti gerçekleştirme arzusu bulunan herkese kutsal toprakları görmeyi, hac ibadetini yerine getirmeyi nasip etsin” dedi.