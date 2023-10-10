Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, dünya şampiyonu olan ve uluslararası başarılara imza atan Canikli milli sporcular makamında ağırlayarak altınla ödüllendirdi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, 2023 IFMA Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası’nda dereceler elde eden Canik Belediyespor Kulübü milli sporcularını makamında ağırladı. Dünya Muaythai Şampiyonası’nda dünya şampiyonu olarak tüm ilçeye büyük gurur yaşatan Canik Belediyespor Kulübü milli sporcusu Mustafa Eren Doğan ile şampiyonada elde ettikleri derecelerle uluslararası başarılara imza atan Canik Belediyespor Kulübü milli sporcuları Beyzanur Durmuş ve Berkay Sezgin Demir’i başarılarından dolayı tebrik eden Başkan Sandıkçı, sporculara hediye takdiminde bulundu.

Sporculara hediye

Canik Belediyespor Kulübü sporcularını başarılarından dolayı tebrik eden, onlara hediye veren Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede yetiştirdikleri sporcuların önemli başarılara imza atmaya devam ettiklerini söyledi. Başkan Sandıkçı, “İlçemizde farklı branşlarla tertip ettiğimiz spor okullarımızla, gençlerimiz ve çocuklarımız başta olmak üzere her yaş grubundan vatandaşımızı sporla buluşturmaya, milli takımlarımıza sporcular kazandırmayı sürdürüyoruz. Milli takımlarımıza kazandırdığımız sporcularımız uluslararası başarılara imza atmaya, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyor. İnşallah önümüzdeki ulusal ve uluslararası şampiyonalarda sporcularımızın başarılarına şahit etmeye devam edeceğiz. Bir kez daha Dünya Muaythai Şampiyonası’nda dünya şampiyonu olan ve dereceler elde eden kıymetli sporcularımızı yürekten kutluyorum. Sporcularımızın başarılarından katkıları bulunan ailelerimize, antrenörlerimize ve emeği geçen herkese canıgönülden teşekkür ediyorum” dedi.