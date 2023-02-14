Samsun’un Canik İlçe Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “asrın felaketi” olarak nitelenen depremlerin etkili olduğu Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay’da depremden etkilenen vatandaşları ziyaret ederek moral verdi. Depremzedelerin ihtiyaç ve talepleriyle yakından ilgilenen Başkan İbrahim Sandıkçı, deprem bölgelerinde çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü belirterek, “Kurumlarımızla birlikte koordine bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yaraları birlikte saracağız” dedi.

Samsun’un Canik İlçe Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “asrın felaketi” olarak nitelenen depremlerin etkili olduğu Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay’da depremden etkilenen vatandaşları ziyaret ederek moral verdi. Depremzedelerin ihtiyaç ve talepleriyle yakından ilgilenen Başkan İbrahim Sandıkçı, deprem bölgelerinde çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü belirterek, “Kurumlarımızla birlikte koordine bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yaraları birlikte saracağız” dedi.

“Büyük bir hassasiyetle çalışmalarımızı sürdürüyoruz”

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, yaşanan depremlerin etkili olduğu Kahramanmaraş’ın Türkoğlu, Gaziantep’in İslahiye ve Hatay’ın Kırıkhan ilçelerinde depremden etkilenen vatandaşları ziyaret etti. Depremzedelerle bir araya gelen, ihtiyaç ve talepleriyle yakından ilgilenen Başkan İbrahim Sandıkçı, onlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Deprem bölgelerinde çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, “Afetin yaşandığı ilk günden itibaren yoğun şekilde, büyük bir hassasiyetle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. CAK Canik Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerimiz deprem bölgelerinde bir canımızı daha sağ kurtarabilmek için mücadele ediyor. İş makinelerimiz ve personellerimizle deprem bölgelerinde koordineli bir şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Canikli hemşehrilerimizin desteğiyle ilçemizden bugüne kadar AFAD koordinasyonu ile deprem bölgelerine onlarca yardım tırı gönderdik. İlçemizden gönderdiğimiz insani yardım malzemelerini depremden etkilenen kardeşlerimize ulaştırıyor, takiplerini gerçekleştiriyoruz. Devletimiz tüm kurumları ve imkânlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımıza hizmet ediyor. Kurumlarımızla birlikte koordine bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yaraları birlikte saracağız” ifadelerini kullandı.

Başkan İbrahim Sandıkçı, Gaziantep’in İslahiye ilçesinde oluşturulan Deprem Kriz Merkezi’nde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, Bingöl Valisi Kadir Ekinci, İslahiye Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu ve İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ile birlikte Canik Belediyesi’nin bölgede katkı sağlayacağı çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.