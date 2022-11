Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçedeki kadınların talep ve önerilerini dinledi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede yaşayan kadınlara buluşma programında bir araya geldi. Toptepe Mahallesi’nde gerçekleşen buluşma programında Canikli kadınların talep ve önerilerini dinleyen Başkan İbrahim Sandıkçı, belediye çalışmaları hakkında onlara bilgi verdi.

“İlçemizin her noktasına çalışmaya devam ediyoruz”

İlçedeki kadınlarla her fırsatta bir araya gelerek talep ve önerilerini dinlediklerini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “İlçemizde yaşayan hanım kardeşlerimizle her fırsatta bir araya geliyoruz. Düzenlediğimiz programlarla kendileriyle bir araya geliyor, talep ve önerilerini dinliyoruz. İlçe halkımızla el ele verip ilçemize en güzel hizmetleri kazandırıyoruz. Tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte İlçemiz için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

“Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyoruz”

İlçede ihtiyaç sahibi vatandaşlara her türlü desteğin sağlandığını belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, “İlçemizde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyor, gereken her türlü desteği kendilerine sağlıyoruz. Sosyal Yardım Birimi ekiplerimizle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı hanelerinde ziyaret ediyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyoruz. Tespit edilen her türlü ihtiyacını temin ederek kendilerine ulaştırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Gerçekleşen programa AK Parti Canik İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatma Donbay eşlik etti.