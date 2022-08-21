Samsun’un Canik ilçede yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürüyor. Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Vatandaşlarımıza konforlu ve güvenli ulaşım hizmeti sağlıyoruz" dedi.

Samsun’un Canik ilçede yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürüyor. Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Vatandaşlarımıza konforlu ve güvenli ulaşım hizmeti sağlıyoruz" dedi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ilçedeki yol çalışmalarının tüm ekiple sahada sürdüğünü belirtti. Başkan Sandıkçı, “İlçemizin her köşesinde yol yapım, bakım, onarım ve genişletme çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İlçemizde kesintisiz bir ulaşım için tüm ekibimizle sahada özveriyle çalışıyoruz. Merkez ve kırsal mahallelerimizde ihtiyaç duyulan beton ve asfalt yol yapım çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

İlçede vatandaşlara konforlu ve güvenli ulaşım hizmeti sunduklarını ifade eden Başkan Sandıkçı, “İlçemizde bakım, onarım, genişletme çalışmalarını tamamladığımız ve yeni açtığımız yollarla vatandaşlarımıza modern, konforlu ve güvenli bir ulaşım hizmeti sunuyoruz. Canik için durmadan çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.