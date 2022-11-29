Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “İlçemizde alt ve üst yapı çalışmalarımızı büyük bir titizlikle gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımız için 7/24 sahadayız” dedi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “İlçemizde alt ve üst yapı çalışmalarımızı büyük bir titizlikle gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımız için 7/24 sahadayız” dedi.

Canik Belediyesi ilçeye kazandırdığı modern yollarla ilçenin ulaşım ağını güçlendiriyor. İlçede vatandaşların güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat etmeleri adına yol çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Canik Belediyesi, ilçede bulunan tüm yollarda yol yapım, asfalt serim, beton yol, bakım, onarım ve genişletme çalışmalarını belirlenen program dâhilinde gerçekleştiriyor. İlçenin ulaşım ağını kazandırdığı yeni yollarla güçlendiren Canik Belediyesi, alt yapı çalışmalarını Samsun Büyük Şehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’yle (SASKİ) koordineli bir şekilde sürdürüyor.

“Büyük bir titizlikle gerçekleştiriyoruz”

İlçede altyapı çalışmalarının planlı bir şekilde devam ettiğini belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “İlçemizde alt yapı çalışmalarımızı büyük bir titizlikle gerçekleştiriyoruz. SASKİ ile koordineli bir şekilde kanalizasyon, yağmur suyu ve içme suyu hatlarının yapımını tamamlıyoruz. Uzun ömürlü, geleceğe dönük gerçekleştirdiğimiz alt yapı çalışmalarıyla yıllarca herhangi bir alt yapı sorunuyla karşılaşmayacağız. Alt yapı çalışmaları tamamlanan yollarımızda kısa sürede üst yapı çalışmalarını tamamlayıp halkımızın hizmetine sunuyoruz” diye konuştu.

“İlçemize modern yollar kazandırıyoruz”

İlçede vatandaşların güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat etmeleri için yol çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, “Vatandaşlarımızın konforlu ve güvenli bir şekilde seyahat etmeleri adına merkez ve kırsal mahallelerimizde yol çalışmalarımıza aralıksız bir şekilde devam ediyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizle ilçemize yeni ve modern yollar kazandırıyoruz. Yollarımızda asfalt serim, sathi kaplama, parke ve beton yol çalışmalarımızı planlamalarımız dâhilinde tamamlıyoruz. Bakım, onarım, genişletme ve çevre düzenleme çalışmalarını özenle gerçekleştiriyoruz. İlçemizde vatandaşlarımız için 7/24 sahadayız” ifadelerini kullandı.