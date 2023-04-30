Samsun Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, tüm halkı 4 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleşecek büyük buluşmaya davet etti.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçedeki vatandaşlarla bir araya gelerek tüm halkı 4 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşecek olan mitinge davet etti. Canik halkının büyük bir heyecanla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la buluşmayı beklediğini kaydeden Başkan Sandıkçı, “Sayın Cumhurbaşkanımızı coşkuyla karşılayacağız” dedi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nin önemine işaret ederek, “Hemşehrilerimiz 14 Mayıs’ta gerçekleşecek olan seçimlerin hayati önem taşıdığının bilincinde. İlçemizde misafir olduğumuz her hanede, sohbet ettiğimiz her vatandaşımızda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a büyük bir teveccüh var. Allah’ın izniyle Canik, Türkiye Yüzyılı’na hazır. Hemşehrilerimiz seçimlerde güven ve istikrardan yana olacak ve geleceğe emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Hemşehrilerimizle birlikte ele ele gönül gönüle çalışmaya devam edecek, Türkiye Yüzyılı vizyonuna yakışır eserleri ilçemize kazandırmayı sürdüreceğiz. Canik’te Sayın Cumhurbaşkanımıza en güçlü desteği vereceğiz” diye konuştu.

Vatandaşları büyük buluşmaya davet eden Başkan Sandıkçı, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Samsun’umuza teşrif ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızı bir kez daha şehrimizde ağırlamaktan dolayı şeref ve tarifsiz bir mutluluk duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızı coşkuyla karşılayacağız. Tüm hemşehrilerimi Türkiye Yüzyılı’nın mimarı, dünya lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı büyük bir coşku ve heyecanla karşılamaya davete ediyorum” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşecek olan buluşma programı 4 Mayıs Perşembe günü saat 17.00’da Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek.