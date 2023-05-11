Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Sporda marka kimliğimizle farkımızı gösteriyoruz. Güçlü spor altyapımız ile milli takıma sporcular kazandırıyoruz” dedi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) U-14 Türkiye Anadolu Şampiyonası’nda üstün bir performans sergileyen ve karşılaştığı tüm rakiplerini şampiyona dışına iterek, Karadeniz Bölgesi’nde kendi kategorisinde Türkiye finallerine kalan tek takım olan Canik Belediyesi U-14 Kız Basketbol Takımı’nı makamında ağırladı. Sporcuları gösterdikleri başarılardan dolayı tebrik eden Başkan İbrahim Sandıkçı, tüm sporculara ve antrenörlere Türkiye Şampiyonası finallerinde başarılar diledi. Canik’te binlerce sporcu yetiştirdiklerini, milli takıma kazandırdıklarını ve ilçe olarak farklı spor branşlarında birçok başarıya imza attıklarını vurgulayan Başkan İbrahim Sandıkçı “Sporda marka kimliğimizle farkımızı gösteriyoruz” diye konuştu.

“Güçlü spor altyapımız ile milli takıma sporcular kazandırıyoruz”

Canik Belediyespor Kulübü U-14 Kız Basketbol Takımı’nı ve takım antrenörlerini makamında ağırlayan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, onlara Türkiye Şampiyonası finallerinde başarılar diledi. Sporculara duydukları güvenin tam olduğunu dile getiren Başkan İbrahim Sandıkçı, “ Spora ve sporcuya verdiğimiz desteklerle ilçemizdeki gençlerimiz ve çocuklarımızın hepsini sporla buluştururken, her bir yavrumuzun en az bir spor branşını profesyonel olarak yapmasını sağladık. Sporda marka kimliğimizle farkımızı gösteriyoruz. Hem takım hem bireysel sporlarda büyük başarılara imza atıyoruz. Canik’te sağlam temeller üzerine oluşturduğumuz güçlü spor altyapımız ile milli takıma sporcular kazandırıyoruz. Takımımıza güvenimiz tam. İnşallah onlar Türkiye Şampiyonası’ndan zaferle dönecekler. İlçemize bir şampiyonluk daha kazandıracaklar” şeklinde konuştu.

Sporcular ve antrenörleri göstermiş oldukları başarılardan dolayı kutlayan Başkan İbrahim Sandıkçı, onlara hediyeler verdi.

Canik Belediyesi zaferden zafere koşuyor

Canik Belediyespor Kulübü Basketbol Takımları, yüksek oyun kaliteleri ve üstün mücadeleleri ile şampiyonalarda rüzgâr estirmeye devam ediyor. Karadeniz Bölgesi’nde Türkiye Şampiyonası finallerine kalan tek takım olan Canik Belediyespor Kulübü U-14 Kız Basketbol Takımı, 17-24 Mayıs tarihleri arasında Çanakkale’de düzenlenecek olan U-14 Türkiye Şampiyonası finallerinde mücadele edecek. Canik Belediyespor Kulübü Basketbol Takımlarından 6 da 6 yapan U-10 ve U-12 Kız Basketbol Takımları Samsun finallerinde, 3 de 3 yapan U-11 Kız Basketbol Takımı ise Samsun’da düzenlenecek olan yarı final müsabakalarında boy gösterecek.

Canik Belediyesi U-14 Kız Basketbol Takımı, Türkiye Şampiyonası finallerinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Erdemli Koyuncu Irmak Spor ile karşılaşacak.