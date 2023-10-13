İlçedeki kadınları ağırlayan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Sözlerimizi yerine getirdik, Canik’e her alanda değer kattık" dedi.

Canikli kadınları kahvaltı programında ağırlayan Başkan İbrahim Sandıkçı, onların talep ve önerilerini dinledi. Başkan İbrahim Sandıkçı, programda gerçekleştirdiği sunumda, Canikli kadınlara ilçede devam eden ve tamamlanan çalışmalar hakkında bilgiler aktardı. Sandıkçı, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren ilçemizi her alanda geliştirmek için büyük bir azim ve gayretle çalışmaya devam ediyoruz. İlçemiz, kazandırdığımız merkezi hükümet yatırımları ve projelerimizle gelişti ve gelişmeye devam ediyor. Hamdolsun, sözlerimizi yerine getirdik, Canik’e her alanda değer kattık. İlçemizi daha da geliştirmek, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini daha da yükseltmek için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Vatandaşlara elektrik faturası desteği

İlçedeki dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara elektrik faturası desteği verdiklerini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, "İlçemizdeki dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik desteklerimize hassasiyetle devam ediyoruz. Elektrik fatura desteğimizle birlikte, sosyal yardım çalışmalarımızı ve eğitim destek programlarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programa Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Eşi Selma Sandıkçı, AK Parti Canik İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatma Donbay ve bin 200’ün üzerinde davetli katıldı.