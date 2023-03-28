Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Allah’ın izniyle Samsun’da yine en yüksek oy alan ilçelerden bir tanesi olacağız. Ülkemiz için yıllarca biriktirilmiş kazanımları, yükselen uluslararası itibarın bir çırpıda yok edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Kuruluştan Bugüne AK Parti Teşkilat Mensupları Programı’nda AK Parti Canik İlçe Teşkilatı’nda görev alan ve görevlerini sürdüren teşkilat mensupları ile iftar programında bir araya geldi. AK Parti Canik İlçe Teşkilatı’nın Ramazan ayını tebrik eden Başkan İbrahim Sandıkçı, programda gerçekleştirdiği konuşmada 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek Genel Seçimlerin önemine vurgu yaptı. Başkan İbrahim Sandıkçı, “Canik, Türkiye Yüzyılı’nda istikrara evet demek için hazır” diye konuştu.

“Samsun’da en yüksek oy alan ilçelerden bir tanesi olacağız”

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı programda gerçekleştirdiği konuşmada “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs Genel Seçimlerinde, milletimizin teveccühü ile İnşallah 14 Mayıs seçiminden en yüksek oyu alarak yeniden galip gelecek, Cumhur İttifakı olarak gazi meclisimizde çoğunluğu sağlayacağız. Allah’ın izniyle Samsun’da yine en yüksek oy alan ilçelerden bir tanesi olacağız. Ülkemiz için yıllarca biriktirilmiş kazanımları, yükselen uluslararası itibarın bir çırpıda yok edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, yeni bir döneme adım attığımız bu önemli günlerde Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“14 Mayıs seçimleri ülkemiz için bir dönüm noktasıdır”

14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek Genel Seçimlerin önemine vurgu yapan Başkan İbrahim Sandıkçı, “14 Mayıs seçimleri ülkemiz için bir dönüm noktası noktasıdır. Bizler bu kutlu davaya gönül vermiş mensupları olarak, ilk günkü aşkla ülkemiz ve milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Her zaman gönüllerde olacak, ülkemizi her alanda bir adım daha geleceğe taşımak adına var gücümüzle çalışacağız” ifadelerini kullandı.