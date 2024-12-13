Samsun’un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Spora ve sporcuya yönelik desteklerimizi kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. Çocukları sporla buluşturuyor, sağlıklı ve zinde nesiller yetiştiriyoruz" dedi.

Spor alanına yönelik yatırımları ilçeye kazandırmaya devam ettiklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, çocukları sporla buluşturduklarını, sağlıklı ve zinde nesiller yetiştirdiklerini söyledi. Çocukların ve gençlerin hem zihinsel hem de bedensel gelişimlerini daha ileriye taşımaları için onların sporla buluşmalarına büyük önem verdiklerini ifade eden Sandıkçı, "Çocuklarımızı ve gençlerimizi sporla buluşturmaya devam ediyoruz. Ücretsiz spor eğitimlerimiz ve farkındalık etkinliklerimizle çocuklarımızı ve gençlerimizi spor yapmaya, sağlıklı beslenmeye ve spor branşlarını öğrenmeye teşvik ediyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlıklı bir yaşam sürmeleri, onların bedensel ve zihinsel gelişimlerine katkılar sunmak için spor alanına yönelik çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Spora ve sporcuya yönelik desteklerimizi kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz" diye konuştu.

Ücretsiz eğitim

Canik’teki çocukları ve gençleri birçok farklı spor branşında ücretsiz eğitim programlarıyla bir araya getirmeye devam ettiklerini kaydeden Sandıkçı, "Çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik ücretsiz spor eğitimlerimiz devam ediyor. Alanında uzman eğitmenlerimiz eşliğinde süren eğitimlerimizde çocuklarımızı spor branşlarıyla tanıştırırken, onlar için verimli bir şekilde vakit geçirebildiği sosyal ortamlar oluşturuyoruz. Sporcu Yetenek Taraması programımızla da çocuklarımızı ve gençlerimizi ilgi alanları ve yeteneklerine göre spor branşlarına yönlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.