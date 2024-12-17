Samsun’un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, vatandaşların talep ve önerileri doğrultusunda çalışmalara yön verdiklerini söyledi.

Vatandaşların taleplerini yerinde dinlediklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, ilçede gerçekleştirilecek çalışmaların tespitini ve planlamalarını titizlikle gerçekleştirdiklerini belirterek, "Hemşehrilerimizin hizmetine yeni eser ve hizmetleri sunmak için sahada çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Vatandaşlarla istişare halinde çalışmaya devam ederek Canik’e ve yaşama değer katan eserleri hizmete sunmaya devam ettiklerini kaydeden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Hemşehrilerimizle birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam ederek ilçemizi geleceğe taşımaya devam ediyoruz. Hemşehrilerimizin talep ve önerilerini yerinde dinliyor, ortak akıl anlayışıyla çalışıyoruz. Projeler ve yatırımlarla çehresini değiştirdiğimiz ilçemizin değerine, yeni eserler ve hizmetlerle değer katmaya devam ediyoruz. İstişare kültürünü merkezine alan, çözüm ve eser belediyeciliği anlayışımızla sahadan ayrılmadan, Canik için çalışmayı ve üretmeyi sürdürüyoruz" diye konuştu.