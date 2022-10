Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “İlçemizde bulunan tüm okullarımızın ihtiyaçları ile yakından ilgileniyoruz. Okullarımızda gerekli ihtiyaçları yerinde tespit ederek ekiplerimizle hemen harekete geçiyoruz” dedi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Öğretmen ve öğrencilerle sohbet eden Başkan İbrahim Sandıkçı, onlara başarılar diledi.

“Öğrencilerimiz için çalışmaya devam edeceğiz”

Her fırsatta İlçedeki okulları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldiklerini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “İlçemizdeki okullarımızı her fırsatta ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerimizle bir araya geliyoruz. Özellikle öğrencilerimizle uzun uzun sohbet ederek onların istek ve önerilerini dinliyoruz. Gençlerimizle beraber vakit geçirdiğimiz her dakika bizler için çok kıymetli. Geleceğimizin mimarı olan evlatlarımızın daha iyi şartlarda nitelikli bir şekilde eğitim almaları için ilçemize birçok proje kazandırdık. Eğitim alanında gerçekleştireceğimiz yeni projelerimizle öğrencilerimiz için durmadan çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Okullarımızın ihtiyaçlarıyla yakından ilgileniyoruz”

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede bulunan tüm okullarda belediye olarak gerekli çalışmaları sürdürdüklerini belirtti. Başkan İbrahim Sandıkçı, “İlçemizde bulunan tüm okullarımızın ihtiyaçları ile yakından ilgileniyoruz. Okullarımızda gerekli ihtiyaçları yerinde tespit ederek ekiplerimizle hemen harekete geçiyoruz. Okul bahçelerinde ot biçme, yıkama, bahçe temizliği ve çevre düzenlemesi çalışmalarımızı rutin olarak gerçekleştiriyoruz. Okullarımızın bahçelerinde bulunan oyun gruplarının bakım ve tamiratlarını yapıyoruz. Öğrencilerimizin okullarında hijyenik ve düzenli ortamlarda eğitim almaları ve okul bahçelerinde gönül rahatlığıyla koşup oynamaları adına tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.