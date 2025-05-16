Samsun’un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, geleceğin teknolojileriyle tanışmaları için öğrencileri desteklediklerini belirterek, "Eğitim önceliğimiz" dedi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Başkan Okulumda" programı kapsamında Canik Şehit Tayfun Pekel Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek hem taleplerini dinledi hem de eğitime yönelik projeler hakkında bilgi verdi. Öğrenciler tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Başkan Sandıkçı, öğrencilere çeşitli hediyeler de takdim etti. Programda konuşan Sandıkçı, "Hedeflerine giden yolda öğrencilerimizin yanındayız" diyerek, eğitime verdikleri desteğin süreceğini vurguladı.

Canik Belediyesi’nin eğitime yönelik örnek projelere imza attığını belirten Başkan Sandıkçı, "Sınav ücret desteklerinden TEKNOFEST ve TÜBİTAK projelerine, üniversite öğrencilerine burslardan kırtasiye seti dağıtımına kadar pek çok alanda gençlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Kaliteli ve nitelikli eğitim anlayışıyla öğrencilerimizi uygulamalı eğitimlerle buluşturuyor, onların gelişimine katkı sağlıyoruz. Eğitim dostu belediye olarak bu alandaki çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz" diye konuştu.

Yeni nesil teknolojilere uygulamalı eğitim

Konuşmasında yapay zekâ ve siber güvenlik eğitimleri konularına da değinen Sandıkçı, "Geleceğin teknolojileriyle tanışmaları için öğrencilerimizi destekliyoruz" şeklinde konuştu.

Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü ve okul atölyelerinde yapay zekâ, algoritmalar, girişimcilik fırsatları ve siber güvenlik gibi alanlarda uygulamalı eğitimler verildiğini kaydederek, "Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda gençlerimizin bu alanlarda yetkinlik kazanmalarını önemsiyoruz. Canik’te teknolojiyi üreten bir nesil yetiştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Programa, Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Zahit Köseoğlu, okul yöneticileri ve öğretmenler de katıldı.