SAMSUN (İHA) – Samsun’un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, hayata geçirdikleri projelerle öğrencilerin yanında olmaya devam ettiklerini söyledi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, öğrencilere yönelik yeni projeleri hayata geçirmeyi sürdürdüklerini ifade etti. Sınav ücret desteği, YKS ve LGS’de derece elde eden öğrencilere teşvik ödülleri, çanta ve kırtasiye seti desteği, üniversite öğrencilerine burs desteği ve eğitime yönelik daha birçok projeyle öğrencilere destek olmaya devam ettiklerini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, “Hayallerine ve hedeflerine giden yolda öğrencilerimize destek olmaya devam ediyoruz” dedi.

Eğitime yönelik örnek projeleri ilçede hayata geçirdiklerini vurgulayan Başkan Sandıkçı, öğrencilerin hazırladıkları TEKNOFEST ve TÜBİTAK projelerine de destek verdiklerini ifade ederek, “Yeteneklerinin farkında olan, fikirleri ve çalışmalarıyla ülkemize ve milletimize katkılar sunacak bireyleri yetiştirme gayesiyle çalışmaya devam ediyoruz. Öğrencilerimiz için seferberiz. Öğrencilerimize eğitim düzeyi ve yaş gruplarına göre hayata geçirdiğimiz projelerle destek olmaya devam ediyoruz” diye konuştu.