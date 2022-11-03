Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçedeki öğrencilerin bilinçli bir okur profiline sahip olacağını söyledi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçedeki öğrencilerin bilinçli bir okur profiline sahip olacağını söyledi.

Canik Belediyesi ve Canik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen ‘4 Kalem Tekniği ile Nitelikli Okuma Projesi’ kapsamında ilçedeki öğrencilere eğitim verildi. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ve Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Zahit Köseoğlu nitelikli ve kalıcı okuma tekniklerinden olan ‘4 Kalem Tekniği’ üzerine eğitim alan öğrencilerle bir araya gelerek kitap okudu. Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitim programına katılan Başkan İbrahim Sandıkçı, öğrencilerin aldıkları bu eğitimle bilinçli bir okur profiline sahip olacaklarını söyledi.

“Bilinçli bir okur profiline sahip olacaklar”

Öğrencilerin aldıkları eğitimle nitelikli ve kalıcı bir şekilde okumalarını gerçekleştireceklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, “İlçemizdeki öğrencilerimize etkili ve verimli bir şekilde okumalarını gerçekleştirebilecekleri 4 kalemle okuma tekniği alanında eğitim verdik. Projemiz kapsamında belirlediğimiz kitap setlerini öğrencilerimizle buluşturduk. Öğrencilerimiz eğitim süreci içerisinde okuma ve okuduğunu anlama noktasında kendilerini geliştirdiler. Onlar uzman eğitmenler tarafından aldıkları bu eğitimle okudukları her kitabı, her metni nitelikli ve kalıcı bir şekilde okuyacak, mukayese yapacak ve bilinçli bir okur profiline sahip olacaklar” dedi.

“Ülkemiz ve insanımız için değer üretecekler”

İlçede gençler ve çocuklar için eğitim çalışmalarının devam ettiğini belirten Başkan Sandıkçı, “İlçemizde gençlerimizin ve çocuklarımızın nitelikli ve kaliteli bir şekilde eğitim almaları için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Özellikle gençlerimizle her fırsatta bir araya geliyor, eğitimle alakalı istek ve önerilerini dinliyoruz. Onlar için farklı alanlarda eğitimler düzenliyoruz. İnşallah gençlerimiz aldıkları eğitimlerle kendilerini geliştirip ülkemiz ve insanımız için değer üretecekler” diye konuştu.