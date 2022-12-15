Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçenin her noktasında kapsamlı bir temizlik çalışması yürüttüklerini söyledi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçenin her noktasında kapsamlı bir temizlik çalışması yürüttüklerini söyledi.

Canik Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe halkının sağlıklı ve hijyenik bir şekilde yaşam sürmeleri için temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İlçede bulunan tüm cadde ve sokaklarda düzenli olarak temizlik, ot biçme ve yıkama çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren temizlik işleri müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bulanan ağaçlarda mevsimsel budama ve bakım çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

İlçede temizlik çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, “İlçemizde vatandaşlarımızın hijyenik ve sağlıklı bir yaşam sürmeleri adına temizlik çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimizle tüm cadde ve sokaklarımızı özenle temizliyor, yıkama ve ot biçme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çöp konteynerlerinin bakım, onarım ve yenileme işlemlerini periyodik olarak gerçekleştiriyoruz. İlçemizin her noktasını kapsamlı bir şekilde temizliyoruz” dedi.

Kente bulunan ağaçların sağlıklı gelişimi için budama çalışmalarının kontrollü bir şekilde devam ettiğini söyleyen İbrahim Sandıkçı, “İlçemizde bulunan ağaçların sağlıklı bir şekilde gelişimi için mevsimsel budama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kontrollü bir şekilde gerçekleştirdiğimiz mevsimsel budama ve bakım çalışmalarımızla ağaçlarda oluşabilecek hastalık riskinin önüne geçiyoruz” diye konuştu.