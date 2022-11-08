Canik Belediyesi, ilçede vatandaşların konforlu ve güvenli seyahat etmeleri için yol çalışmalarına devam ediyor.

Canik Belediyesi, ilçede vatandaşların konforlu ve güvenli seyahat etmeleri için yol çalışmalarına devam ediyor.

Canik Belediyesi ilçede yol çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçeye yeni yollar kazandırarak ilçenin ulaşım ağını güçlendiren Canik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan tüm yollarda bakım, onarım ve genişletme çalışmalarını belirlenen program dahilinde gerçekleştiriyor.

“İlçemizin ulaşım ağını güçlendiriyoruz”

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, yeni açılan yollarla ilçenin ulaşım ağını güçlendirdiklerini ifade etti. Başkan Sandıkçı, “Vatandaşlarımızın konforlu ve güvenli bir şekilde seyahat etmeleri adına ilçemizde yol çalışmalarımıza kesintisiz bir şekilde devam ediyoruz. Şehir hastanesi bölgesinde ve ilçemizin farklı noktalarında açtığımız ve çalışmalarına devam ettiğimiz yollarla ilçemizin ulaşım ağını güçlendiriyoruz. Yolların bakım, onarım ve genişletme işlemlerini Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizle düzenli olarak tamamlıyoruz. Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü(SASKİ) ile koordineli bir şekilde ilçemizde açtığımız yolların alt yapı çalışmalarını gerçekleştiriyoruz” dedi.

“Modern yolları halkımızın hizmetine sunuyoruz”

İlçede alt yapı çalışmalarının planlı bir şekilde devam ettiğini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, “İlçemizde alt yapı çalışmalarını SASKİ ile planlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. İçme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarını ilçemizde uzun yıllar alt yapı sorunları olmaması için geleceğine dönük, uzun ömürlü olacak şekilde yapıyoruz. Alt yapı işlemleri tamamlanan yollarımızda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizle kısa süre içerisinde asfalt serim, sathi kaplama, parke ve beton yol çalışmalarımızı tamamlayarak modern yolları halkımızın hizmetine sunuyoruz. Alt yapı ve üst yapı çalışmalarımızla ilçemizin geleceğini inşa ediyoruz” ifadelerini kullandı.