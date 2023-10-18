“19 Ekim Muhtarlar Günü” dolayısıyla muhtarlarla bir araya gelen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “İlçemizi birlik ve beraberlikle geleceğe taşıyoruz” dedi.

Canik’te görevlerini sürdüren muhtarları, Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi’nde ağırlayan Başkan İbrahim Sandıkçı, özverili çalışmalarından dolayı muhtarlara teşekkür ederek, günlerini tebrik etti. “İlçemizi birlik ve beraberlikle geleceğe taşıyoruz” diyen Başkan İbrahim Sandıkçı, ilçedeki çalışmaları, muhtarlarla istişare halinde gerçekleştirdiklerine işaret etti.

Talep ve önerileri dinledi

İlçedeki çalışmaları muhtarlarla istişare halinde gerçekleştirdiklerini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, muhtarları konuk ettiği programda onlarla yakından ilgilenerek talep ve önerilerini dinledi. Muhtarların, 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutlayan Başkan İbrahim Sandıkçı, “Canik’imiz için var gücümüzle çalışıyor, yeni eser ve hizmetleri vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Talep ve önerilerini her zaman yerinde dinlediğimiz değerli muhtarlarımızla birlikte, ilçemizdeki çalışmalarımızı istişare kültürü içerisinde ortak akılla gerçekleştiriyoruz. İlçemizi birlik ve beraberlikle geleceğe taşıyoruz. Bu vesileyle demokrasimizin yapı taşları muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü tebrik ediyor, özverili çalışmalarından dolayı kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Programa, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Genç, Canik Belediyesi birim müdürleri ve muhtarlar katıldı.