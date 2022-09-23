Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçeye modern parklar kazandırdıklarını söyledi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçeye modern parklar kazandırdıklarını söyledi.

Canik Belediyesi ilçede park yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçede yapımı devam eden parklarda modern oyun gruplarının kurulumu gerçekleştiriliyor. Yapımı tamamlanan parklarda ilçe halkının güvenli bir şekilde vakit geçirmeleri adına güvenlik kamera sistemleri yerleştiriliyor.

“İlçemize modern parklar kazandırıyoruz”

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede yapımı devam eden parklarda yeni nesil oyun gruplarının kullanıldığını belirtti. Başkan Sandıkçı, “İlçemize vatandaşlarımızın huzurlu ve keyifli bir şekilde vakit geçireceği modern parklar kazandırıyoruz. Yapımına devam ettiğimiz parklarda çocuklarımızın keyifli zaman geçireceği yeni nesil oyun guruplarının montajlarını gerçekleştiriyoruz” dedi.

“Parklarımızın güvenliğini sağlıyoruz”

İlçede bulunan parklara güvenlik kamera sistemlerinin kurulduğunu ifade eden Başkan Sandıkçı, “Belediyemiz Güvenli Parklar Projesi’yle ilçe halkımızın parklarımızda güvenli bir şekilde vakit geçirebilmeleri adına güvenlik kamera sistemlerinin kurulumlarını gerçekleştiriyoruz. 7 gün 24 saat ses ve görüntü kaydı alarak ilçemizde bulunan tüm parklarımızın güvenliğini sağlıyoruz” diye konuştu.