Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede güvenli ve konforlu yollar yaparak vatandaşların hizmetine sunduklarını söyledi.

Program dâhilinde ilçede gerçekleştirilen yol çalışmalarını anbean sahada takip eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, gece-gündüz çalışarak güvenli ve konforlu yolları ilçe halkının hizmetine sunduklarını söyledi. İlçede yol çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, “Canik’te güvenli ve konforlu yolları vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz” dedi.

Canik’te yol çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Başkan Sandıkçı, “İlçemizde yer alan tüm yollarımızda planlamalarımız dâhilinde yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Asfalt, beton ve taş parke yol çalışmalarımızı özenle gerçekleştirirken, yeni yolları ilçemize kazandırarak ulaşım ağımızın gücüne güç katıyoruz. Ekiplerimiz, yol çalışmalarımız ile birlikte koordineli bir şekilde kaldırım yapım, bakım ve onarım çalışmalarını da yapıyor. Yollarımızı güzelleştirmek, cadde ve sokaklarımıza daha modern bir görünüm kazandırmak için gece gündüz demeden çalışıyor, Canik’te güvenli ve konforlu yolları vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz” ifadelerini kullandı.