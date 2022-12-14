Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, uluslararası öğrencileri ağırladı.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, uluslararası öğrencileri ağırladı.

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) Samsun İl Temsilcisi Yamen Alzoubi ve üniversitede farklı bölümlerde eğitimlerine devam eden uluslararası öğrenciler, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı’yı ziyaret etti. Uluslararası öğrencilerle sohbet eden, proje ve çalışmalarını dinleyen Başkan İbrahim Sandıkçı, “İlçemizde ülkemizin farklı şehirlerden ve dünyanın farklı ülkelerinden birçok öğrenci kardeşimizi misafir ediyoruz. Öğrencilerimizin talep ve önerilerini dinliyor, proje ve çalışmalarını yakından takip ediyoruz” dedi.

“Gençler gönül elçisi olarak ülkelerine dönüyor”

Uluslararası öğrencilerin birer gönül elçisi olarak ülkelerine döndüklerini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, “İlçemizde ülkemizin farklı şehirlerden ve dünyanın farklı ülkelerinden birçok öğrenci kardeşimizi misafir ediyoruz. Yurtdışından ülkemize gelen misafir öğrenci kardeşlerimiz, ülkemizin insanıyla, kültürüyle, eğitimiyle her alanıyla hemhal olup birer gönül elçisi olarak ülkelerine dönüyor. Öğrencilerimizin talep ve önerilerini dinliyor, proje ve çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Kendilerine maddi manevi her türlü desteği sağlıyoruz. İlçemizde ikamet eden üniversitede öğrencilerimizin elektrik, su ve doğal gaz faturalarına destek veriyoruz. Kendileriyle kampüste bir araya geliyor, Gönül Sofrası İkram Aracımızla çorba ikramında bulunuyoruz. Özellikle ilçemiz, yaşam alanları ve doğal güzellikleriyle gençlerimizin uğrak noktası. Kalbimiz gençlerle birlikte atıyor. Üniversite öğrencilerimize verdiğimiz destekler artarak devam edecek” diye konuştu.

“Kapımız gençlerimize sonuna kadar açık”

Gençlerin fikirlerine önem verdiklerini dile getiren Başkan Sandıkçı, “Gençlerimizin fikir ve düşüncelerine büyük önem veriyoruz. Gençlerimizin yapmış olduğu çalışmaları onlarla birlikte tek tek inceliyoruz. Gerçekten gençlerimizin yapmış olduğu çalışmaları görmek, fikirlerini dinlemek bizleri çok mutlu ediyor. Gençlerimiz fikirlerini, düşüncelerini, yapmış oldukları çalışmaları bizlerle paylaşabilir. Kapımız sevgili gençlerimize sonuna kadar açık” şeklinde konuştu.