Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçedeki şehit aileleri ve gazilerle iftar programında buluştu. Başkan Sandıkçı, “Şanlı bayrağımızın altında huzurlu ve özgür bir şekilde yaşıyorsak bunu aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz” dedi.

Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi’nde düzenlenen iftar programına Canik Kaymakamı Mahmut Halal, protokol üyeleri, şehit aileleri, gaziler ve yakınları katıldı. Canik Belediye Başkanı Sandıkçı, Canikli şehit aileleri, gaziler ve yakınlarıyla sohbet etti. Şehitler için Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleşen programda şehitler ve görevlerini sürdüren güvenlik güçleri için dualar edildi.

Programda gerçekleştirdiği konuşmada şehit aileleri, gaziler ve yakınlarıyla bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, “Bugün, şanlı bayrağımızın altında hep bir arada huzurlu ve özgür bir şekilde yaşıyorsak bunu aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Onlar vatan, bayrak, millet ve mukaddes değerler uğrunda fedakârca mücadele ettiler. Bizlere bu toprakları emanet ettiler. Şehit yakınlarımıza ve gazilerimize kapımız her zaman açıktır, her zaman sizlerin yanınızdayız” diye konuştu.

Günlük bin depremzedeye iftar ve sahur

Yaşanan depremlerden dolayı buruk bir Ramazan ayı geçirdikleri söyleyen Başkan Sandıkçı, “Ülkemizi derinden etkileyen depremlerden dolayı bu sene buruk bir Ramazan ayı geçiriyoruz. Depremlerin yaşandığı ilk günden itibaren bölgede çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tüm gücümüzle depremzede kardeşlerimiz için seferber olduk. Ramazan ayında Kahramanmaraş’ta kurduğumuz iftar çadırında günlük bin depremzede vatandaşımıza iftar ve sahur yemeği veriyoruz. Deprem bölgesinde ve ilçemize gelen afetzede çocuklarımıza ve vatandaşlarımıza psikososyal destek sağlıyoruz. Bölgede hayatı normal bir hale getirmek için çalışmalarımızı hassasiyetle sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.