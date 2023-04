SAMSUN(İHA) – Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Belediyemiz bütçesini her zaman dengede tuttuk. Sadece göz boyamak veya yapmak için bir şeyler yapıp milletimiz parasını asla israf etmedik. Geleceğe dönük, planlı ve kaliteli işler yaptık. Bu çalışmaları yaparken de bankalardan kredi çekmedik. Hiçbir şekilde kredi kullanmadık" dedi.

Canik Belediye Meclisi 2023 yılı Nisan Ayı Dönemi 1. Birleşim 1. Oturum toplantısı Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı’nın başkanlığında gerçekleşti. Gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı ve ihtisas komisyonları seçimlerinin gerçekleştiği toplantıda Başkan İbrahim Sandıkçı tarafından belediye meclisine sunulan 2022 Mali Yılı Faaliyet Raporu meclis üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edildi. Meclis üyelerine gerçekleştirdiği sunumda ilçeye kazandırılan yatırımlar, devam eden projeler ve mali boyutları ile ilgili ayrı ayrı bilgiler veren Başkan İbrahim Sandıkçı, “Tüm derdimiz Canik’e en iyi şekilde hizmet etmek ve yeni yatırımlar kazandırmaktır” diye konuştu.

“Canik’in çehresini değiştiren projeler kazandırdık”

Canik Belediye Meclis Üyeleri’ne gerçekleştirdiği sunumda “2022 yılı ilçemiz için hizmetin ve çalışmaların her zaman olduğu gibi olağan hızıyla devam ettiği, dolu bir yıl oldu” diyen Başkan İbrahim Sandıkçı, planlanan program dâhilinde çalışmaların devam ettiğini ifade etti. İlçeye yeni yatırımlar ve projeler kazandırmaya devam ettiklerini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, “İlçemiz için gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışmaya devam ediyoruz. Canik’in çehresini değiştiren projeler kazandırdık ve kazandırmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızla istişare ederek, onların taleplerini daima göz önünde tutarak bizler bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Yeni nesil eğitim alanları, modern ve konforlu yolları, sosyal donatı alanları ve kentsel dönüşüm çalışmalarıyla bir cazibe merkezi haline getirdiğimiz ilçemizin gelişimine katkı sunmaya devam ediyoruz. Tüm derdimiz Canik’e en iyi şekilde hizmet etmek ve yeni yatırımlar kazandırmaktır. Canik her alanda hizmet yolunda birlikte çalıştığımız, çalışmalarıyla bu ilçeye nice güzel izler bırakan siz kıymetli meclis üyelerimize ve sahadan bir an olsun ayrılmayan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Hiçbir şekilde kredi kullanmadık”

İlçede hayata geçirilen projelerde ve yapılan çalışmalarda kredi kullanılmadığını vurgulayan Başkan İbrahim Sandıkçı, “Belediyemiz bütçesini her zaman dengede tuttuk. Sadece göz boyamak veya yapmak için bir şeyler yapıp milletimiz parasını asla israf etmedik. Geleceğe dönük, planlı ve kaliteli işler yaptık. Bu çalışmaları yaparken de bankalardan kredi çekmedik. Hiçbir şekilde kredi kullanmadık. Doğru planlamalarımızla öz kaynaklarımızı vatandaşlarımıza hizmette kullandık” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’de Keşif Kampüsü’ne sahip ilk ve tek ilçe belediyesiyiz”

Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nü 3 buçuk ay kadar kısa bir sürede yapılarak ilçeye kazandırıldığının altını çizen Başkan İbrahim Sandıkçı şunları söyledi: "Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsümüzü gençlerimiz ve çocuklarımızın hizmetine sunduk. Onlar burada bilim ve teknoloji alanında uygulamalı bir şekilde eğitim alacak. Kampüsümüzü geleceğimizin mimarı gençlerimiz ve çocuklarımızla buluşturmak için durmak bilmeden çalıştık. 3 buçuk ay kadar kısa bir sürede ilçemize kazandırdık. Gururluyuz. Türkiye’de atölyeleri, laboratuvarları ve uygulama alanlarıyla tam donanımlı bir çocuk üniversitesi olan Keşif Kampüsü’ne sahip ilk ve tek ilçe belediyesiyiz. Eğitim konusunda gösterdiğimiz hassasiyetle bu konuda öncü olmaya devam ediyoruz”

Canik’ten Yerli ve Milli TOGG’a Tam Destek

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı tarafından Canik Belediye Meclisi’ne sunulan 2022 Mali Yılı Faaliyet Raporu belediye meclis üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edildi. Faaliyet raporunun oylanmasının ardından görüşülmek üzere gündem maddelerine geçildi. Yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanılmasına her zaman destek veren Canik Belediyesi, belediye meclisinde ülkede geliştirilen ve üretilen yerli otomobil TOGG’un alınarak belediye araç filosuna katılmasına karar verdi. Gündem maddeleri arasında yer alan vatandaşlara daha etkin ve verimli bir hizmet sunmak amacıyla yerli ve milli otomobil olan TOGG’un alınması kararı meclis üyeleri tarafından oy birliğiyle verildi. Gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ve ihtisas komisyonları ile encümen üyelerinin oylama ile seçilmesinin ardından toplantı son buldu.