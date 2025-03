Samsun’un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, hayvan bakımevi yapım çalışmalarını kısa sürece içinde tamamlayacaklarını söyledi.

Canik’e kazandıracakları hayvan bakımevinin içerisinde tedavi, besleme ve rehabilitasyon alanlarının yer alacağını ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, ayrıca burada sahiplendirme işlemlerinin de yapılacağını kaydetti. Hayvan bakımevinin çok fonksiyonlu bir yapıya sahip olacağını ve sokak hayvanları için ayrı bölümler ile hayvan ameliyathanesinin de yer alacağını belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, "İlçemizde hayvan bakımevi yapım çalışmalarını kısa süre içerisinde tamamlayacağız" dedi.

Ameliyathane yer alıyor

İlçede yapım çalışmalarına devam ettikleri hayvan bakımevi projesini büyük bir titizlikle hazırladıklarını ve hayvan bakımevinin yaklaşık yaklaşık 10 bin metrekare kullanım alanına sahip olacağını belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik’imize modern, fonksiyonel ve ayrı ünitelerin yer aldığı bir hayvan bakımevi kazandırıyoruz. Veteriner hekimlerimiz gözetiminde can dostlarımızın tedavilerini gerçekleştireceğimiz hayvan bakımevinde ayrıca, hayvan ameliyathanesi de yer alacak. Can dostlarımızın cinslerine göre ayrı bölümler oluşturacağız. Tedavi, besleme, rehabilitasyon alanları gibi birçok alanımızın yer alacağı hayvan bakımevimizde, can dostlarımızın sahiplendirme işlemlerini de gerçekleştireceğiz" diye konuştu.