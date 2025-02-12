Samsun’un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik Halk Kütüphanesi ve Etüt Merkezi’nde 2025 yılının ilk ayında bin 648 öğrenciyi ağırladıklarını söyledi.

Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, zengin kitap çeşitliliğiyle Canik Halk Kütüphanesi ve Etüt Merkezi’nde kitapseverleri ağırlamaya devam ettiklerini belirtti. 2025 yılının ocak ayında bu hizmetten bin 648 öğrencinin faydalandığını söyleyen Sandıkçı, kitap okuma salonlarının yanı sıra öğrencilere burada yer alan nezih etüt salonları ve grup ders çalışma alanlarında ders çalışma ve sınavlara hazırlanma imkanı sunduklarını aktardı.

Canik Halk Kütüphanesi ve Etüt Merkezi’ni her yaştan vatandaşın yoğun ilgiyle ziyaret etmeyi sürdürdüğüne dikkat çeken Başkan İbrahim Sandıkçı, "Özellikle öğrencilerimiz kütüphanemizde bulunan bireysel ve grup ders çalışma alanlarında sınavlara hazırlanmaya ve günlük ders çalışmalarını gerçekleştirmeyi sürdürüyor. Zengin kitap çeşitliliği ve araştırma çalışmaları için akademik kitap bölümlerinin de yer aldığı kütüphanemizde, 2025 yılının ocak ayında bin 648 öğrencimizi ağırladık. Ayrıca, ilçemizdeki öğrencilerimiz için kütüphanemizde eğitimler ve etkinlikler gerçekleştirmeyi sürdürüyoruz. Öğrencilerimizin ve hemşehrilerimizin öneri ve talepleri doğrultusunda yeni kitaplar ekleyerek kitap çeşitliliğimizi ve kitap bölümleri sayımızı arttırıyoruz’’ dedi.