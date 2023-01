SAMSUN (İHA) – Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, gençliğe yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunu söyledi.

Canik Belediyesi, ilçede gençlerin ve çocukların kişisel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlamaya yönelik eğitim çalışmalarına devam ediyor. Canik Belediyesi tarafından ilçedeki vatandaşların kültür ve sanat etkinlikleri, konferans, söyleşi, seminer, eğitim ve daha birçok anlamlı etkinlikle bir araya geldiği ‘Canik 2023 Kültür ve Sanat Sezonu’ eğitim programları kapsamında yazar Yusuf Kaplan ilçedeki öğrencilerle bir araya gelerek ‘4 Kalem Tekniği’ üzerine nitelikli ve kalıcı okuma eğitimi verdi.

‘Canik 2023 Kültür ve Sanat Sezonu’ kapsamında ilçedeki öğrencilerle bir araya gelen yazar Yusuf Kaplan, kendisi tarafından geliştirilen, nitelikli ve kalıcı okuma yöntemlerinden olan ‘4 Kalem Tekniği’ ile okuma üzerine eğitim verdi. Öğrencilerin aldıkları eğitimle okuma ve okuduğunu anlama noktasında kendilerini geliştireceğini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Öğrencilerimizi 4 kalemle okuma tekniğini geliştiren değerli yazar Yusuf Kaplan’la buluşturmanın mutluluğu içerisindeyiz. Canik 2023 Kültür ve Sanat Sezonu eğitim programları kapsamında öğrencilerimiz, 4 kalem tekniği üzerine okuma konusunda Yusuf Kaplan hocamızdan birebir eğitim aldılar. Merak ettiklerini sordular, birlikte kitap tahlili yaptılar. Okumak bireyin düşünce ufkunu geliştirir. Ancak birey okuduklarını anlamlandırmalı ve analizini yapabilmelidir. Öğrencilerimiz aldıkları bu eğitim vesilesiyle etkili, nitelik ve verimli bir şekilde okumalarını gerçekleştirecekler. Özellikle okuma ve okuduğunu anlama konusunda kendilerini geliştirmiş olacaklar. Öğrencilerimizi zihinsel, ruhsal ve bedensel gelişimlerine katkı sağlamaya yönelik eğitimlerimize ve ilgili alanlarda uzman isimlerle bir araya getirmeye devam edeceğiz” dedi.

“Gençliğe yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır”

İlçede her yaş grubundan vatandaşa yönelik eğitim çalışmalarının devam ettiğinin altını çizen Başkan Sandıkçı, “İlçemizdeki her yaş grubundan vatandaşımıza yönelik eğitim çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemizde farklı alanlarda düzenlediğimiz eğitimlerin yanı sıra Hanım Konaklarımızda, Canik Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarımızda (CAMEK) vatandaşlarımızın istihdamına yönelik ücretsiz eğitimlerimiz devam ediyor. Eğitim alanında uzman isimleri ilçemizde ağırlıyor, vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Özellikle geleceğimizin teminatı gençlerimizin kaliteli bir şekilde eğitim almaları için seferber olmuş durumdayız. Çünkü biliyoruz ki gençliğe yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. Gençlerimiz aldıkları eğitimlerle, bilimde, teknolojide, sanatta, sporda her alanda ileride önemli çalışmalara imza atacaklar” diye konuştu.

Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programa ayrıca Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Zahit Köseoğlu, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Program Başkan İbrahim Sandıkçı’nın yazar Yusuf Kaplan’a hediye takdiminin ardından son buldu.