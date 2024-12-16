"Başkan Okulumda" projesi kapsamında öğrencilerle söyleşi gerçekleştiren Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Hedeflerine giden yolda her zaman gençlerimizin yanındayız" dedi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, öğrencilerin talepleri ve önerileri doğrultusunda eğitim çalışmalarına yön verdiklerini ifade etti. Başkan Okulumda projesi çerçevesinde Canik Fen Lisesi ve Canik Borsa İstanbul Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelen Başkan İbrahim Sandıkçı, eğitime yönelik çalışmalarını yürüttükleri yeni projeler hakkında öğrencilere bilgiler verdi. Programda öğrencilerle söyleşi gerçekleştiren Başkan İbrahim Sandıkçı, eğitime yönelik yeni projeleri ilçede hayata geçirmeye devam edeceklerini belirterek, "Hedeflerine giden yolda her zaman gençlerimizin yanındayız. Öğrencilerimizin kaliteli ve nitelikli bir şekilde eğitim alması için gayretle çalışmaya, eğitime yönelik yeni projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Sahip oldukları milli ve manevi değerler, bilgi ve tecrübeleriyle toplumumuza katkılarda bulunacak rol model bir gençlik yetiştiriyoruz. İlçemizde eğitime yönelik uygulamaya aldığımız her projenin temelinde öğrencilerimizin kaliteli ve nitelikli bir şekilde eğitim alması, kişisel gelişimlerini ilerletmeleri ve yeteneklerini keşfetmesi yer alıyor" diye konuştu.

Sınav ücretleri belediyeden

Canik’te öğrencilerin sınav ücretlerini karşıladıklarını belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, "Öğrencilerimizin sınav ücretlerini karşılıyoruz. Gençlerimize sağladığımız KPSS, YKS ve LGS sınav ücret desteğimizle öğrencilerimizin ve ailelerimiz eğitim harcamalarına destek oluyoruz. Geleneksel hale getirdiğimiz sınav ücret desteklerimiz kapsamında bu yıl da, öğrencilerimizin sınav ücretlerini karşılamaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Programa Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Zahit Köseoğlu ve öğretmenler de katıldı.