Canik Keşif Kampüsü Projesi için kalkınma ajansı ile protokol imzalayan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Gençlerimiz için bir projemiz daha hayata geçiyor” dedi.

Canik Keşif Kampüsü Projesi için kalkınma ajansı ile protokol imzalayan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Gençlerimiz için bir projemiz daha hayata geçiyor” dedi.

Canik Belediyesi tarafından yaklaşık 15 milyon TL yatırım sağlanarak hayata geçirilen Canik Keşif Kampüsü’ne Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Sosyal Gelişimi Destekleme Programı’ndan (SOGEP) destek geldi. Bakanlık tarafından sürdürülen program kapsamında Canik Keşif Kampüsü’nde gençlere yönelik yapılacak teknolojik yatırımlarda kullanılmak üzere sağlanacak 4,5 milyon TL’lik hibe desteği için Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ve Canik Belediyesi arasında protokol imzalandı. Canik Belediyesi ve Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen projeye OKA 3 bin 990 TL’lik hibe desteği, Canik Belediyesi ise 510 bin TL’lik eş finansman desteği verecek.

Başkan Sandıkçı projeyi destekleyenlere teşekkür etti

Canik Keşif Kampüsü Projesi’ne sağlanan destekten duyduğu memnuniyeti belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, “Belediyemiz tarafından yapımı devam etmekte olan Canik Keşif Kampüsümüz ilçe ve bölge gençlerinin geleceği adına büyük önem taşıyor. Gençlerimiz için bir projemiz daha hayata geçiyor. Bilim ve teknoloji alanında kullanılacak olan hibeyi ilçemize ve gençlerimize kazandırmanın heyecanı içerisindeyiz” diye konuştu.

“Bilim ve teknoloji alanında cazibe merkezi olacak”

Canik Keşif Kampüsü Projesi’nin Samsun’da ilk ve tek olduğunu ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, “Bu proje yaklaşık 2 bin metrekare kapalı alana sahip üç katlı bir yapı olarak hayata geçecek. Bahçesinde ise açık hava deneylerinin yapılacağı fen laboratuvarları alanı olacak. Projede fizik, kimya, biyoloji laboratuvarlarının yanı sıra yazılım, robotik kodlama gibi teknoloji alanında atölyeler de yer alacak. Canik Keşif Kampüsü projemiz hayata geçtiğinde Canik’teki tüm okullarımızın kullanımına sunulacak. Bilim adına her türlü yeniliği bünyesinde barındıracak bu kampüs gençlerimizin bilim ve teknolojiye olan ilgisini artıracak ve kısa sürede bölgede cazibe merkezi haline gelecek” şeklinde konuştu.

Geleceğin bilim insanları yetişecek

Canik Keşif Kampüsü adıyla hayata geçirilen projede ‘Astronomi, Havacılık ve Uzay Keşif Alanı’, ‘Teknoloji Atölyesi’, ‘Fizik Atölyesi’, ‘Kimya ve İnsan Bilimleri Atölyesi’, ‘Matematik Atölyesi’, ‘Doğa Atölyesi’, ‘Üretim Atölyesi’, ‘Kişisel Gelişim Atölyesi’, ‘Dene Yap Atölyesi’, ‘Destekleyici Eğitim Atölyesi’ gibi başlıklar altında pek çok bilimsel atölyelerin yer aldığı belirtildi. Atölyelerle birlikte pek çok branşta yapılacak bilimsel çalışmaların sergileneceği keşif alanları, ‘Bilim Kafe’ adıyla hazırlanmış dinlenme mekanları ve pek çok farklı konseptin yer aldığı birimler projede yerini alacak.

Canik Keşif Kampüsü açılışının TEKNOFEST KARADENİZ finallerinin yapılacağı 4 Eylül 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirileceği planlanıyor.