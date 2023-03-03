Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ülkenin geleceği olan gençlerin en iyi şartlarda, en iyi eğitimi alması için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ülkenin geleceği olan gençlerin en iyi şartlarda, en iyi eğitimi alması için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Canik Mevlithanlarını Arıyor Mevlid-i Şerif Okuma Yarışması” final programına katılan öğrencileri ziyaret ederek başarı dileklerinde bulundu. Canik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Canik İlçe Müftülüğü iş birliğiyle ilçe genelinde lise ve ortaokul kategorilerinde düzenlenen yarışmanın final etabına katılan öğrencileri ziyaret ederek başarı dileklerinde bulunan Başkan İbrahim Sandıkçı, onlarla sohbet etti.

“Gençler sizler bizim geleceğimizsiniz”

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, yarışmaya katılan öğrencilerle yakından ilgilenerek sohbet etti. Öğrencilere başarı dileklerinde bulunan Başkan İbrahim Sandıkçı, “Gençler sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizlerin en iyi şartlarda, en iyi eğitimi almanız için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sizler kendinizi en iyi şekilde yetiştirecek, bu ülkeye bu millete hizmet edeceksiniz. Maşallah, her birininiz sesi birbirinden güzel. Sesinize, yüreğinize sağlık. İnşallah nice programlarda seslendireceğiniz Mevlid-i Şerif ile gönüllere dokunacaksınız. Başta sizleri yetiştiren öğretmenlerimize ve yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Canik Merkez Camii’nde düzenlenen programa Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik İlçe Müftüsü Ali Çebi, Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Zahit Köseoğlu, Canik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Jüri değerlendirmeleri sonucunda lise kategorisinde Canik 15 Temmuz Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencisi Fırat Kılıç, ortaokul kategorisinde Canik İmam Hatip Ortaokulu Öğrencisi Musab Aydın birinci oldu.