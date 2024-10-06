Samsun’un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsümüzle geleceğin teknoloji liderlerinin, yeteneklerini keşfetmelerine vesile oluyoruz” dedi.

Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü, TEKNOFEST Adana’da ziyaretçilerini ağırladı. TEKNOFEST Adana’da yoğun ilgiyle ziyaret edilen stantlar arasında yerini alan Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü stant alanlarında katılımcılar, bilim ve teknoloji alanında uygulamalı eğitimler ile deney ve gözlem çalışmalarıyla buluştu.

TEKNOFEST Adana’da Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü stantlarını ziyaret eden katılımcıların, uzman eğitmenler eşliğinde bilim ve teknoloji dolu dakikalara imza attıklarını ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsümüzle geleceğin teknoloji liderlerinin, yeteneklerini keşfetmelerine vesile oluyoruz” dedi.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’in farklı noktalarında yer alan Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü stantlarıyla katılımcıları bilim ve teknoloji ile ilgili birçok etkinlikle buluştururken, ayrıca ziyaretçilere ilçe hakkında bilgiler aktardıklarını ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, “TEKNOFEST’te yer alan Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü stantlarımızla, çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere her yaştan katılımcımızı bilim ve teknoloji alanında eğitimlerle buluşturuyoruz. İlçemiz, Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsümüz ve eğitime yönelik projelerimiz hakkında ziyaretçilerimize bilgiler veriyoruz. Gelecek nesillere ilham olan, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’te, vatandaşlarımızla buluştuğumuz için büyük mutluluk duyuyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi’nin en önemli parçalarından olan TEKNOFEST, gençlerimizde ve çocuklarımızda bıraktığı izlerle insanlığa fayda sağlayan, ülkemizin gururu olan nesillerin yetişmesinde önemli rol oynamaktadır” şeklinde konuştu.