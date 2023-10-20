Öğretmenlerle buluşan Canik Belediye Başkan İbrahim Sandıkçı, “Eğitime yönelik ilçemize kazandıracağımız yeni projelerle öğrencilerimizi kaliteli ve nitelikli eğitim imkânlarıyla, tarihi mekânlarla, kültür, sanat programları ve spor etkinlikleriyle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, öğretmenler, veliler ve öğrencilerle bir araya gelmeye devam ediyor. Hacınaipli İlkokulu ve Ortaokulu’nda öğretmenlerle bir araya gelen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, onlarla ilçeye eğitim alanında kazandırılması planlanan yeni projeler hakkında istişarelerde bulundu. Öğretmenlerle gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından öğrencileri sınıflarında ziyaret eden Başkan İbrahim Sandıkçı, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrencilerle birlikte okulun yeni konferans salonu ve yemekhane açılışını gerçekleştirdi. Programda, eğitime yönelik destek ve katkılarından dolayı Başkan İbrahim Sandıkçı’ya plaket takdim edildi.

“Gençlerimiz için her daim hazırız”

İlçeye eğitime yönelik yeni projeler kazandırmaya devam edeceklerini belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Gençlerimizin ve çocuklarımızın daha iyi şartlarda kaliteli ve nitelikli bir şekilde eğitim alması için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Nesillerimizin zihinsel ve fiziksel ihyası için eğitime olan desteklerimizi sürdürüyoruz. İlçemize yeni ve nitelikli okullar kazandırırken, mevcut okullarımızın fiziki yapılarını güçlendiriyor, öğrencilerimizin birlikte vakit geçireceği sosyal alanlar inşa ediyoruz. Canik’te yeni eğitim öğretim yılında tüm birinci sınıfa başlayan öğrencilerimize çanta ve kırtasiye desteği sağladık. Tüm 12. sınıf öğrencilerimiz için Çanakkale ziyareti programları düzenliyoruz. Geleceğin bilim insanlarını yetiştirdiğimiz Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsümüzde alanında uzman eğitmenler eşliğinde eğitimlerimiz sürüyor. Gençlerimiz için her daim hazırız. İnşallah eğitime yönelik ilçemize kazandıracağımız yeni projelerle öğrencilerimizi kaliteli ve nitelikli eğitim imkânlarıyla, tarihi mekânlarla, kültür, sanat programları ve spor etkinlikleriyle buluşturmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Programa, Canik Kaymakamı Vehbi Bakır ve Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Zahit Köseoğlu da katıldı.