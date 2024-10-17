Samsun’un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, eğitime yönelik projelerin devam ettiğini ve bu projelere öğrencilerin istekleri doğrultusunda yön verdiklerini söyledi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, eğitime yönelik projelerle öğrencilere destek olmayı sürdürdüklerini belirtti. ‘Başkan Okulumda’ programının yeni döneminde Canik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya gelen Başkan İbrahim Sandıkçı, öğrencilerin fikirlerini ve taleplerini dinleyerek onlarla sohbet etti. Öğrencilerin kaliteli ve nitelikli eğitim almalarının birinci öncelikleri olduğunu vurgulayan Başkan İbrahim Sandıkçı, birçok proje ile öğrencilerin yanında olduğunu ifade etti.

“Eğitim projelerine öğrencilerin istekleri doğrultusunda yöne veriyoruz”

Eğitime yönelik yeni çalışmalar hakkında onlara bilgiler aktaran Başkan İbrahim Sandıkçı, “Odak noktası kaliteli ve nitelikli eğitim olan projelerimizle kıymetli öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Eğitime yönelik yeni projeler için büyük bir hassasiyetle çalışmalarımızı sürdürürken, kıymetli öğrencilerimizle bir araya gelmeye devam ediyoruz. Öğrencilerimizin fikirlerine büyük önem veriyoruz. Öğrencilerimizin taleplerini ve önerilerini dinleyip, eğitime yönelik yeni projelerimize bu doğrulta yön veriyoruz. Eğitime yönelik yeni projeler ve yatırımlarla, hedeflerine giden yolda öğrencilerimize destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin ardından okulda görevlerini sürdüren öğretmenlerde sohbet eden Başkan İbrahim Sandıkçı, programın ardından öğrencilere hediye takdiminde bulundu. Programa Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Zahit Köseoğlu, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.