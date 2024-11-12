Öğrencileri üniversite incelemelerinde bulunmak üzere İstanbul’a uğurlayan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Öğrencilerin ideallerinde yer alan üniversite bölümleri ve ilgili bölümlerin akademik eğitim işleyişi hakkında yerinde bilgi almalarına vesile oluyoruz. Eğitime yönelik projelerimizle öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, hedeflerine giden yolda öğrencilere destek olmaya devam ettiklerini ifade etti. İlçede eğitim hayatını sürdüren lise öğrencilerini, incelemelerde bulunmak ve üniversite bölümleri hakkında fikir edinebilmeleri için Samsun’daki ve farklı şehirlerdeki üniversitelerle buluşturmaya devam ettiklerini kaydeden Sandıkçı, "Öğrencilerimize destek olmaya, gençlerimizin heyecanına ortak olmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Öğrenciler üniversitelerle buluşuyor

Canik Fen Lisesi öğrencilerini, üniversite incelemelerinde bulunmak üzere İstanbul’a yolcu eden Başkan İbrahim Sandıkçı, ilçedeki öğrencilerin eğitim almak istedikleri alanları belirlemeleri ve hayallerindeki mesleğe ulaşmalarını önemsediklerini ifade ederek, "Öğrencilerimizin hedeflerine ulaşmaları adına her türlü imkânımızı seferber ediyoruz. Öğrencilerimiz, zihinlerinde yer alan ve ideal olarak benimsedikleri üniversite bölümleri hakkında bilgi sahibi olmalarına büyük önem veriyoruz. Canik’imizde üniversiteye hazırlanan öğrencilerimizi şehrimizdeki ve farklı şehirlerdeki üniversitelerle buluşturuyoruz. İdeallerinde yer alan üniversite bölümleri ve ilgili bölümlerin akademik eğitim işleyişi hakkında yerinde bilgi almalarına vesile oluyoruz. Eğitime yönelik projelerimizle öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Canik’te öğrencilerimize yönelik desteklerimize yenilerini eklemeyi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Canik Belediyesi Adnan Menderes Demokrasi Meydanı’nda gerçekleşen uğurlama törenine katılan öğrenciler, öğretmenler ve veliler, eğitime yönelik desteklerinden dolayı Başkan İbrahim Sandıkçı’ya teşekkür etti. Öğrenciler, Başkan Sandıkçı ile hatıra fotoğrafı çektirdi.