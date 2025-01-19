Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, belediyecilik hizmetlerinde hayata geçirdikleri uygulamalarla 10 milyon TL tasarruf sağladıklarını söyledi.

Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, belediyecilik hizmetlerinde vatandaş odaklı ve kamu yararını gözeten projeleri ilçede uygulamaya alan Türkiye’deki ilk belediyeler arasında yer aldıklarını ifade etti. Belediyecilik hizmetlerinde e-Belediye Bilgi Sistemi’ne geçerek kamu hizmetlerinde kaynak ve zaman tasarrufu sağladıklarını ifade eden Başkan Sandıkçı, bu sistemin kullanımına geçen Türkiye’deki ilk belediyeler arasında yer aldıklarını belirtti. Bu sistem ile vatandaşlara 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet sunmaya devam ettiklerini kaydeden Başkan Sandıkçı, yerel yönetimlerde rol model olan projeler ile vatandaşlara hizmet etmeye devam ettiklerini söyledi.

Canik Belediyesi’nde 2019 yılında aktif hale getirdikleri e-Belediye Bilgi Sistemi ile 10 milyon TL kaynak tasarrufu sağladıklarını ifade eden Başkan Sandıkçı, "e-Belediye Bilgi Sistemi ile hemşehrilerimiz, belediyemizle ilgili tüm işlemlerini kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Çözüm odaklı belediyecilik anlayışı temelinde 2019 yılından itibaren belediyemizde aktif hale getirdiğimiz e-Belediye Bilgi Sistemi ile ayrıca kamusal işlemlerde büyük bir kaynak ve zaman tasarrufu sağladık. Tüm birimlerimiz için e-Belediye Bilgi Sistemi entegrasyonunu tamamladık. 2019 yılında uygulamaya aldığımız, belediyemiz kurumsal işlemlerinin çevrimiçi ortamda yapılmasını sağladığımız e-Belediye Bilgi Sistemi ile bugüne değin 10 milyon Türk lirası tasarruf sağladık. Kamu kaynaklarının verimli kullanılmasıyla, vatandaşlarımıza etkin ve hızlı hizmet sunmaya yönelik yeni projeleri uygulamaya almaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.