Samsun’un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik Orman Okulu’nda kış aylarında doğa farkındalık ve doğal yaşam eğitimlerini sürdürdüklerini belirterek, doğaya ve çevreye saygılı nesiller yetiştirdiklerini söyledi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik Orman Okulu’nda öğrencileri doğal yaşam, sıfır atık ve geri dönüşüm alanları başta olmak üzere doğa ile ilgili 9 farklı eğitim modülü eşliğinde doğa ile iç içe eğitim programlarıyla buluşturmaya devam ettiklerini ifade etti. İlçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışlarıyla Canik Orman Okulu’nun da beyaz örtüyle kaplandığını kaydeden Başkan Sandıkçı, bu okulda kış aylarında gerçekleştirmeye devam ettikleri eğitimlerle öğrencilere kar yağışlarının tabiat için önemi, kar yağışının bitkiler için faydaları ve kar yağışlarında dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgiler verdiklerini anlattı.

Canik Orman Okulu’nda her yıl binlerce öğrenciye eğitim verdiklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik’te doğaya ve çevreye saygılı nesiller yetiştirmeye devam ediyoruz. Burada öğrenciler doğayla bir araya gelip, oyunlar eşliğinde karın tadını doyasıya çıkartıyorlar. Kış aylarında sürdürdüğümüz eğitimlerimiz çerçevesinde kar yağışlarıyla beyaz örtüye bürünen Canik Orman Okulumuzda öğrencilerimize kar yağışlarının yeryüzü ve yeraltı su rezervleri için önemi, bitkiler ve tarımsal üretim için faydaları ile kış şartlarında dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgiler veriyoruz. Ayrıca öğrencilerimizin etkinlikler ve oyunlar eşliğinde karın tadını çıkarmalarına, keyifli ve verimli dakikalar geçirmelerine vesile oluyoruz" diye konuştu.