Samsun’un Canik Belediyesi, depremden etkilenerek ilçeye gelen çocukların travma sürecini hızlı şekilde atlatabilmesi için psikososyal destek çalışmaları gerçekleştiriyor. Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, deprem bölgelerinden gelen tüm vatandaşların ihtiyaçlarını takip edip karşıladıklarını söyledi.

Samsun’un Canik Belediyesi, depremden etkilenerek ilçeye gelen çocukların travma sürecini hızlı şekilde atlatabilmesi için psikososyal destek çalışmaları gerçekleştiriyor. Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, deprem bölgelerinden gelen tüm vatandaşların ihtiyaçlarını takip edip karşıladıklarını söyledi.

Canik Belediyesi tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenerek ilçeye gelen çocuklara psikososyal destek veriliyor. Depremzede çocuklara, Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nde uzman psikolojik danışman, klinik psikolog, çocuk gelişim uzmanı ve sosyal hizmet uzmanlarının katılımıyla tiyatro gösterisi, resim ve oyun etkinlikleri ile terapi çalışmaları düzenleniyor.

Depremden etkilenen çocukların travma sürecini psikososyal destekle hızlı bir şekilde geride bırakmalarını hedeflediklerini belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Depremden etkilenen çocuklarımızın travma yaşadıklarını ve psikolojik olarak etkilendiklerini gördük. Çocuklarımızın yaşadıkları travmaları sağlıklı ve hızlı bir şekilde atlatabilmeleri çok büyük önem arz ediyor. Onların travma sürecini bir an önce atlatıp, tekrar normal hayata dönmelerini sağlamak için Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsümüzde terapi çalışmaları ve etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün koordinesinde, çocuklarımızın yaşadıkları travmaları bir an önce atlatabilmelerini sağlamak adına uzman psikologlar eşliğinde tiyatro, resim, eğlenceli oyunlar gibi pek çok etkinlik ve sosyal faaliyetler düzenliyoruz. Psikososyal destekle çocuklarımızın psikolojik olarak etkilendiği bu süreci hızlı bir şekilde geride bırakmalarını hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını takip edip karşılıyoruz”

Deprem bölgesinden ilçeye gelen vatandaşların her türlü ihtiyacının karşılandığını ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, “İlçemizde yaklaşık 220 ailemiz ve bin 250 depremzede kardeşimizi evlerine yerleştirdik. Kardeşlerimizin ihtiyaçlarını ekiplerimizle düzenli olarak takip ediyoruz. İlçemizde kurduğumuzun Canik Belediyesi Destek Marketi ile kendilerinin gerekli tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Destek marketine gelen depremzede kardeşlerimiz her türlü ihtiyacını personellerimizin eşliğinde alabiliyor. Devlet millet el ele yaralarımızı sarıyoruz. Bu zorlu günleri atlatacağız” diye konuştu.