SAMSUN (İHA) – Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, deprem bölgesinde yaraları sarmak için çalışmalara titizlikle devam edildiğini söyledi.

Başkan İbrahim Sandıkçı, depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’ta düzenlenen Afet, Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. Deprem bölgesinde koordinasyonu sağlamak üzere Kahramanmaraş’ta görevde bulunan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı’yı ve sahada çalışmalarına devam eden Canik Belediyesi ekiplerini ziyaret eden Başkan İbrahim Sandıkçı, deprem bölgesinde yaraları sarmak için çalışmaların büyük bir titizlikle devam ettiğini söyledi.

"Deprem bölgesinde yaraları sarmak için çalışmalarımıza titizlikle devam ediyoruz"

Başkan Sandıkçı, ’asrın felaketi’ olarak nitelenen ve 11 ilin etkilendiği depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’ta AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleşen Afet, Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. Toplantıda deprem bölgesinde koordineli bir şekilde gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirildi. Deprem bölgesinde çalışmaların titizlikle sürdüğünü ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Deprem bölgesinde yaraları sarmak için çalışmalarımıza titizlikle devam ediyoruz. Koordineli bir şekilde sürdürdüğümüz çalışmalarımızla depremzede kardeşlerimizin gerekli ihtiyaçlarını bölgede karşılıyoruz. Devletimiz, tüm kurumları tüm imkânları ile depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanında. Allah bizlere bir daha böyle büyük acılar yaşatmasın. Ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" dedi.

Deprem bölgesinde koordinasyonu sağlamak için görev yapan Samsun Valisi Zülkif Dağlı’yı da ziyaret eden Başkan Sandıkçı, çalışmalarında Vali Dağlı’ya kolaylıklar diledi.

Kahramanmaraş’ta depremzedeler için oluşturulan yaşam alanını ziyaret eden Başkan İbrahim Sandıkçı, burada görevlerine devam eden Vezirköprü Kaymakamı Halid Yıldız, Ladik Kaymakamı Ahmet Raşit Orhan, Havza Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı müdürleri ile Canik Belediyesi ekiplerine kolaylıklar diledi.