Samsun’un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Canik’imizi geleceğe taşıyoruz" dedi.

Canikli vatandaşlar, Tekkeköy Yaşar Doğu Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen AK Parti Samsun 8. Olağan İl Kongresi’ne akın etti. Kongre öncesi Canik Belediyesi Adnan Menderes Demokrasi Meydanı’nda toplanan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için destek ve sevgi sloganları attı. Kongre öncesi vatandaşlarla buluşan ve ilçe halkı ile birlikte kongrenin düzenlediği salona geçen Başkan İbrahim Sandıkçı, Canik için vatandaşlarla birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam ettiklerini kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tarihi bir buluşma gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik’imizi her alanda ileriye taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ortak akıl anlayışıyla hareket ederek yeni eser ve hizmetleri ilçemize kazandırıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, hemşehrilerimizle birlik ve berberlik içerisinde Canik’imizi geleceğe taşıyoruz. Ben değil, biz düsturuyla durmak, yorulmak bilmeden çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

AK Parti Samsun 8. Olağan İl Kongresi’nde yeniden İl Başkanı olarak seçilen Mehmet Köse’yi tebrik eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "AK Parti Samsun 8. Olağan İl Kongremizi, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle büyük bir coşku içerisinde gerçekleştirdik. Bir kez daha, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı şehrimizde ağırlamanın onuruna layık olduk. Kongremizin ardından yeniden il başkanı olarak seçilen Başkanımız Mehmet Köse ve yönetimini cân- ı gönülden tebrik ediyorum. Kongremizin şehrimiz ve teşkilatımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yüce Mevla örnek birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin" ifadelerine yer verdi.