Dünya Çölyak Günü’ne özel düzenlenen etkinlikte konuşan Canik Belediyesi Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Çölyak’ın farkındayız. İlçemizde ihtiyaç sahibi Çölyak hastası vatandaşlarımıza yönelik glütensiz gıda desteğimizi sürdürüyoruz” dedi.

Canik Belediyesi, 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü nedeniyle ilçede farkındalık etkinliği düzenledi. Canik Belediyesi ve Samsun Çölyak ve Glütensiz Beslenme Derneği iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Çöyak hastası çocuklar ile vatandaşları ağırladı. Başkan İbrahim Sandıkçı’nın Çölyak hastası çocuklar ve vatandaşların taleplerini dinlediği, Çölyak hastalığına ve glüten hassasiyetine dikkat çekilen etkinlikte, çölyak hastalığı ile mücadele eden vatandaşların yaşadığı beslenme zorlukları, Çölyak belirtileri ve glütensiz beslenme konuları ele alındı.

“Çökyak’ın farkındayız”

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede Çölyak hastası olan ihtiyaç sahibi vatandaşlara glütensiz gıda desteği verildiğini ifade ederek, “Çölyak hastalığı, yaşamın ilerleyen süreçlerinde bireylerde farklı semptomlar şekilde kendini gösterebiliyor. Günümüzde glütensiz beslenme diyetine uygun ürünler, maalesef hem maddi açıdan insanımızı zorlayabiliyor, hem de bulunması konusunda bir hayli zorluk çekiliyor. Bizler Çölyak’ın farkındayız. İlçemizde ihtiyaç sahibi Çölyak hastası vatandaşlarımıza yönelik glütensiz gıda desteğimizi sürdürüyor, glütensiz beslenme diyetine uygun gıdaları kendilerine ulaştırıyoruz” diye konuştu.

“Farkındalık oluşturmak adına etkinlikler düzenliyoruz”

Çölyak hastalığı konusunda toplumda farkındalık oluşturmak adına ilçede etkinliklerin düzenlendiğini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, “İlçemizde Çölyak hastalığına dikkat çekmek amacıyla sadece Dünya Çölyak Günü’nde değil, belirli aralıklarla farkındalık etkinlikleri düzenliyoruz. Glütensiz gıda desteklerimizin yanı sıra farkındalık etkinliklerimizle toplumumuzda bu konuda bilinç yer edinmesini sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

Çölyak Hasatası çocuklar için glütensiz pasta kesildi

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede düzenlenen etkinliğe katılan Çölyak Hastası çocuklar ve vatandaşlarla yakından ilgiledi. Onlarla sohbet eden Başkan İbrahim Sandıkçı etkinliğe katılan Çölyak hastası çocuklarla birlikte oyunlar oynadı. Çölyak hastası çocuklar için gösteriler düzenlenen etkinlikte, Başkan İbrahim Sandıkçı, özel olarak yapılan glütensiz beslenme diyene uygun pastayı Çölyak hastası çocuklarla birlikte kesti. Etkinlikte Çölyak hastası çocuklar ve vatandaşlara glütensiz gıda ürünleri ikram edildi.