Samsun’un Canik ilçesinde çocuklar için düzenlenen ‘Şehr-i Canik Ramazan Serüveni’ ile çocuklar Ramazan ayını sevinç ve coşkuyla geçiriyor.

Canik Belediyesi’nin ilçede Ramazan ayı boyunca çocuklar için etkinlikler düzenlediği, oruca teşvik ödülleri ile hediyeler ve ikramlar verdiği, Şehr-i Canik Ramazan Serüveni etkinlikleri ile çocuklar unutulmaz bir Ramazan ayı geçiriyor. Bu Ramazan ilçede Şehr-i Canik Ramazan Serüveni etkinliklerinin ilk durağı olan Hasköy Mahallesi’nde çocuklarla bir araya gelen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, onlarla birlikte mahallede kurulan sahnede düzenlenen gösterileri izledi. Çocuklara ikramlarda bulunan Başkan Sandıkçı, onlara hediyeler de verdi. Etkinlikte çocuklarla birlikte oyunlar oynayan Başkan İbrahim Sandıkçı, Ramazan ayı boyunca ilçedeki çocuklar için özel etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini söyledi.

“Çocuklarımızla birlikte dolu dolu bir Ramazan ayı geçireceğiz”

Şehr-i Canik Ramazan Serüveni etkinlik çadırının Ramazan ayı boyunca ilçedeki tüm çocukları ağırlayacağını ifade eden Başkan Sandıkçı, “İlçemizde geleneksel hale getirdiğimiz Ramazan etkinliklerimizi bu yıl da sürdürüyoruz. Şehr-i Canik Ramazan Serüveni ile çocuklarımızın rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayında yüzlerinde tebessüm olmayı, onların unutulmaz bir Ramazan ayı geçirmelerini istedik. Ramazan ayı boyunca Şehr-i Canik Ramazan Serüveni etkinlik çadırımızı tüm mahallelerimizde kuracak, çocuklarımızı ağırlayacağız. Çadırımızın içerisinde yer alan sahnede çocuklarımız kendileri için düzenlenen Hacivat Karagöz, illüzyon gibi pek çok gösteriyle buluşurken, yarışmalarla doyasıya eğlenecek. Geleneksel ögeleri, gösterileri ve özel etkinlikleriyle çocuklarımızla birlikte dolu dolu bir Ramazan ayı geçireceğiz” dedi.

Çocuklara ilk oruç hediyesi

Canik’te bu Ramazan ayında ilk defa oruç tutan çocuklara oruca teşvik ödülü verdiklerini ifade eden Sandıkçı, “Çocuklarımızın oruç tutma alışkanlığı kazanması ve manevi ikliminde buluştuğumuz mübarek Ramazan ayının önemini öğrenmeleri için ‘Oruca Teşvik Ödülü’ programı düzenledik. İlçemizde programımıza katılan ve bu sene Ramazan ayında ilk defa oruç tutacak olan yavrularımıza birbirinden özel hediyeler vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Canik Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Şehr-i Canik Ramazan Servüveni etkinlik çadırının her hafta sonu farklı bir mahalleye kurulacağı bildirildi. Çocukların Şehr-i Canik Ramazan Serüveni etkinlik takvimi ile ’Oruca Teşvik Ödülü’ programı hakkında detaylı bilgiye Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ve Canik Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabileceği kaydedildi.