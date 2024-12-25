Samsun’un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, çocukların ve gençlerin yeteneklerini keşfetmelerini sağlayan, onların her türlü gelişimlerine katkılar sunan projeleri uygulamayı sürdürdüklerini ifade etti.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede hayata geçirdikleri projelerle çocukların ve gençlerin yeteneklerini keşfetmelerini sağladıklarını, onların gelişimlerine katkılar sunmaya devam ettiklerini belirtti. Çocukların ve gençlerin gelişimlerine katkılar sunmayı hedefleyen projelere büyük önem verdiklerine değinen Başkan İbrahim Sandıkçı, ‘Canik Akıl ve Zekâ Oyunları Sınıfları’ ile ‘sporcu yetenek taraması’ programıyla ilçedeki çocukları ve gençleri tarihi akıl, zeka, strateji oyunlarıyla ve sporla bir araya getirmeyi sürdürdüklerini belirterek, çocuk ve gençlere yönelik projeler ile farkındalık oluşturmaya devam ettiklerini kaydetti.

25 adet ’Canik Akıl ve Zekâ Oyunu Sınıfı’ öğrencilerin hizmetinde

‘Canik Akıl ve Zekâ Oyunları Sınıfları’ ile çocukların gelişime katkılar sunan akıl, zeka ve strateji oyunlarıyla buluşturmaya devam ettiklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Sınıflarımız, çocuklarımızın bilişsel özelliklerini geliştirmelerinde önemli bir rol üstleniyor. Öğrencilerimizin, küçük yaşlardan itibaren akıl yürütme, mantık yürütme ve problem çözme gibi bilişsel özelliklerinin gelişim süreçlerine katkılar sağlıyoruz. Canik’imizdeki okullarda öğrencilerimizin hizmetine sunduğumuz 25 adet Canik Akıl ve Zekâ Oyunları Sınıfları’nda ve ilçemizde düzenlediğimiz etkinliklerle öğrencilerimizi, bilişsel gelişime katkılar sunan tarihi akıl, zekâ ve strateji oyunlarıyla bir araya getirmeye devam ediyoruz" dedi.

Canik’te sürdürdükleri sporcu yetenek taraması programı ile ilçedeki çocukları ve gençleri farklı spor branşlarıyla tanıştırmaya devam ettiklerini kaydeden Başkan Sandıkçı, "İlçemizdeki ilkokul, ortaokul ve liselerde sürdürdüğümüz sporcu yetenek taraması programımızla çocuklarımızı ilgi alanları ve yeteneklerine göre olan spor branşlarına yönlendiriyoruz. Öğrencilerimizin spora olan ilgilerini arttırırken ayrıca onların yeteneklerini keşfetmelerini, sporla ve sporcu kimliğiyle özdeşleşmelerini sağlıyoruz" şeklinde konuştu.