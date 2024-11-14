Samsun’un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede ulaşım standartlarını yükselttiklerini söyledi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, vatandaşlara güvenli ve konforlu bir ulaşım hizmeti sunmak için yoğun bir şekilde çalışmayı sürdürdüklerini kaydetti. Canik’e yeni ulaşım yatırımları kazandırmaya devam ettiklerini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, "Güvenli ve konforlu yolları hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı sürdürüyoruz" dedi.

Canik’te üstyapı ve altyapı çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ettiklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, ayrıca ilçeye yeni yollar kazandırdıklarını ve ulaşım ağını güçlendirmeyi sürdürdüklerini vurguladı. Güvenli ve konforlu yolları vatandaşların hizmetine sunmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Sandıkçı, "Canik’imizin tüm mahallelerinde plan dâhilinde yol çalışmalarımızı büyük bir titizlikle gerçekleştiriyoruz. Saha analizlerimiz ve gerekli ön çalışmalarımızın ardından en uygun yol yapım şeklini belirleyip çalışmalara başlıyoruz. Canik’te ulaşım standartlarını yükseltiyoruz. Yol açma çalışmalarıyla yeni yolları ilçemize kazandırıyor, Canik’imizin ulaşım ağını güçlendirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.