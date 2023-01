Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Canik’te ’Türkiye Yüzyılı’na emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

İlçenin gerçekleştirilen çalışmalarla gelişmeye devam ettiğini vurgulayan Başkan Sandıkçı, "İlçemizi her alanda geliştirmek, marka şehir kimliğini oluşturmak ve vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için durmadan, yorulmadan gönülden çalışmaya devam ediyoruz. İlçemiz eğitimde, tarımda, ulaşımda her alanda geleceğe yönelik kazandırdığımız yatırımlar ve hayata geçirdiğimiz projelerle gelişti ve gelişmeye devam ediyor. Şeffaf belediyecilik düsturuyla net ve açık olarak bizler bu çalışmaları ortaya koyuyoruz. Her alanda gelişen ve üreten bir Canik için çalışıyoruz" diye konuştu.

Vatandaşların taleplerini karşılayan ve ilçenin gelişimine katkı sunan çalışmalara ara vermeden devam edeceklerini kaydeden Başkan Sandıkçı, "Vatandaşlarımızın talep ve önerilerini dinliyor, istişarelerde bulunuyoruz. Kendilerinin taleplerini karşılayan, ilçemizin gelişimine katkı sunan çalışmalarımızı gerçekleştirmek adına ekibimizle birlikte yoğun bir gayret göstererek çalışıyoruz. Canik’te Türkiye Yüzyılı’na emin adımlarla ilerliyoruz" şeklinde konuştu.