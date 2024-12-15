Samsun’un Canik Belediyesi, ilçedeki ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelere ısınma desteğinde bulunmaya devam ediyor. Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, sosyal destek çalışmalarını büyük bir hassasiyetle sürdürdüklerini söyledi.

Canik Belediyesi ilçedeki ihtiyaç sahibi, engelli ve dar gelirli vatandaşlara yönelik sosyal desteklerini sürdürüyor. Sosyal belediyecilik alanında gerçekleştirdiği çalışmalarla gönüllere dokunmaya devam eden Canik Belediyesi, ilçedeki ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelere ısınma desteğinde bulunuyor. Canik Belediyesi ekipleri, ısınma desteği kapsamında hazır hale getirdikleri kömür ve odunları ilçedeki ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelere ulaştırıyor.

Canik’teki engelli, ihtiyaç sahibi ve dar gelirli vatandaşları yalnız bırakmadıklarını ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, gönüllere ulaşmaya devam ettiklerini belirtti. Özenle hazırladıkları kömür ve odunları, ilçedeki ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelere ulaştırdıklarını kaydeden Sandıkçı, “Sosyal destek çalışmalarımızı büyük bir hassasiyetle sürdürmeye devam ediyoruz. Isınma desteğimiz çerçevesinde ilçemizdeki ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelerimize, hazırladığımız kömür ve odunları ulaştırmaya devam ediyoruz. Kullanım için özenle hazır hale getirdiğimiz odun ve kömürleri hemşehrilerimizin evlerine ulaştırıyor ve bizzat kendilerine teslim ediyoruz. Canik’imizde sosyal destek çalışmalarımızı büyük bir hassasiyetle sürdürüyor, gönüllere dokunmaya devam ediyoruz. Canik’te engelli, ihtiyaç sahibi ve dar gelirli vatandaşlarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmıyoruz" ifadelerini kullandı.