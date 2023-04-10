Engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye hediye eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Canik’te hayatı kolaylaştırıyor, engelleri ortadan kaldırıyoruz” dedi.

Canik Belediyesi, ilçedeki engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalarını hassasiyetle sürdürüyor. Engelli vatandaşlar için şehrin en kapsamlı Engelsiz Parkı’nı ilçeye kazandıran Canik Belediyesi, ilçedeki ihtiyaç sahibi ve dar gelirli engelli vatandaşlar için akülü ve manuel tekerlekli sandalye desteği sağlamaya devam ediyor. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçedeki ihtiyaç sahibi ve dar gelirli engelli vatandaşlar hakkında ekiplerden bilgi alarak tek tek ilgileniyor. Engelli vatandaşların her zaman yanında olduklarını ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, “Canik’te hayatı kolaylaştırıyor, engelleri ortadan kaldırıyoruz” dedi.

“Hiçbir zaman yalnız bırakmıyoruz”

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçedeki engelli vatandaşların tüm ihtiyaçlarının karşılandığını belirtti. Başkan İbrahim Sandıkçı, “İlçemizde özel vatandaşlarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmıyoruz Belediyemiz Kadın-Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerimizle birlikte ihtiyaç sahibi ve dar gelirli özel vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ediyoruz. Kendilerinin ihtiyaçlarını tespit ediyor, tüm ihtiyaçlarını karşılayarak kendilerine ulaştırıyoruz” diye konuştu.

Bakım ve onarımları gerçekleştiriliyor

İlçedeki engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak adına akülü ve manuel tekerlekli sandalye desteği vermeye devam ettiklerini vurgulayan Başkan İbrahim Sandıkçı, engelli vatandaşlara hediye edilen araçların bakım ve onarımlarının düzenli olarak yapıldığını ifade etti. Başkan İbrahim Sandıkçı, “İlçemizdeki ihtiyaç sahibi ve dar gelirli özel vatandaşlarımız için akülü ve manuel tekerlekli sandalye desteği sağlamaya devam ediyoruz. Özellikle vatandaşlarımıza hediye ettiğimiz tekerlekli sandalyelerin takiplerini de gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimizle birlikte sandalyelerin kontrollerini gerçekleştirerek düzenli olarak bakım ve onarımlarını yapıyoruz” şeklinde konuştu.

“Canik’te engelleri ortadan kaldırıyoruz”

Canik Uludağ Engelsiz Yaşam Parkı’nda engelli vatandaşlar için özel oyun gruplarının yer aldığını ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, “İlçemizde özel vatandaşlarımızın yaşam şartlarını kolaylaştıracak çalışmalarımızı büyük bir hassasiyetle sürdürüyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımızla örnek bir çalışmayı daha ilçemize kazandırdık. Şehrimizin en kapsamlı engelsiz parkını vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Parkımızda bulunan oyun gruplarını özel vatandaşlarımız için özel olarak tasarladık. Özel kardeşlerimiz bu oyun gruplarında sandalyeleri ile hiçbir problem yaşamadan keyifli bir şekilde vakit geçiriyorlar. Parkımızda çevre ilçelerden gelen vatandaşlarımızı da ağırlıyoruz. Gerçekten bizler için büyük bir mutluluk. Canik’te hayatı kolaylaştırıyor, engelleri ortadan kaldırıyoruz” ifadelerini kullandı.