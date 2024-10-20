SAMSUN (İHA) – Samsun’un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçeyi güvenli ve konforlu yollarla donatmaya devam ettiklerini söyledi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede altyapı ve üstyapı çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ettiklerini belirtti. Altyapı çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini kaydeden Başkan İbrahim Sandıkçı, vatandaşlara üstyapı çalışmaları çerçevesinde güvenli ve konforlu bir ulaşım hizmeti sunmak için hummalı bir şekilde çalışmayı sürdürdüklerini belirtti.

“Canik’imizi güvenli ve konforlu yollara donatmaya devam ediyoruz”

Merkez ve kırsal mahalle ayrımı gözetmeksiniz ilçenin tüm mahallelerinde yol yapım çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayan Başkan İbrahim Sandıkçı, “Güvenli ve konforlu yolları ilçemize kazandırmak için büyük bir gayretle çalışıyoruz. Seferberlik halinde çalışarak güvenli ve konforlu yolları hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz. Açtığımız yeni yollarla ilçemizin ulaşım ağını daha güçlü hale getiriyoruz. Hemşehrilerimize sorunsuz bir ulaşım hizmeti sunmak için sahada büyük bir özveriyle çalışıyoruz” dedi.

Tüm ekiplerin sahada koordineli bir şekilde mesai mefhumu gözetmeden çalışmayı sürdürdüğünü ve çalışmaları sahada takip ettiklerini belirten Başkan Sandıkçı, “Canik’imizi ulaşımda daha üst seviyelere taşımak için tüm ekiplerimizle birlikte sahada mesai mefhumu gözetmeden çalışıyoruz. Altyapı ve üstyapı çalışmalarımızı yerinde takip ediyoruz. Muhtarlarımız ve hemşehrilerimizle çalışmalarımızı istişare ediyor, talep ve önerileri yerinde dinliyoruz. İlçemizin tüm yollarını konforlu ve güvenli bir hale getirmek için ara vermeden çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.