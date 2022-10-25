Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçedeki muhtarlarla bir araya gelerek, “Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana ilçemize birçok proje yatırımı kazandırmanın mutluluğu içerisindeyiz. Yeni yatırımlar kazandırmayı ve vatandaşlarımız için gece gündüz demeden çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçedeki muhtarlarla bir araya gelerek, “Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana ilçemize birçok proje yatırımı kazandırmanın mutluluğu içerisindeyiz. Yeni yatırımlar kazandırmayı ve vatandaşlarımız için gece gündüz demeden çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçedeki muhtarlarla kahvaltı programında bir araya geldi. Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programda devam eden proje ve çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan İbrahim Sandıkçı, muhtarların talep ve önerileri dinledi.

“Vatandaşımızı yalnız bırakmıyoruz”

İlçede ihtiyaç sahibi ailelere ulaşılarak ihtiyaçlarının karşılandığını ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “İlçemizde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşıyor, evlerinde ziyaret ederek ihtiyaçlarını tespit ediyoruz. Vatandaşlarımızın belirlenen ihtiyaçlarını temin ederek ekiplerimizle kendilerine süratle ulaştırıyoruz. Canik Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi hiçbir vatandaşımızı asla yalnız bırakmıyoruz. Kendilerine gerekli tüm desteği sağlıyoruz” diye konuştu.

“Vatandaşlarımıza güvenli bir ulaşım hizmeti sunuyoruz”

İlçe genelinde yol çalışmalarının planlı bir şekilde devam ettiğini belirten Başkan Sandıkçı, “İlçemizin merkez ve kırsal tüm mahallelerinde yol çalışmalarımıza planlı bir şekilde devam ediyoruz. Ekiplerimiz tarafından yol bakım, onarım, genişletme ve sathi kaplama çalışmalarımız aralıksız bir şekilde sürüyor. İlçemize kazandırdığımız modern yollar neticesinde vatandaşlarımıza konforlu ve güvenli bir ulaşım hizmeti sunuyoruz” dedi. Yeni Bulvar Yolu çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Başkan İbrahim Sandıkçı, “İlçemizde yapımına başladığımız Yeni Bulvar Yolu çalışmamıza hız kesmeden devam ediyoruz. Çalışmamız tamamlandığında ilçemizi çevre yoluna bağlayacak ve vatandaşlarımız için rahat bir ulaşım imkânı sağlamış olacağız” şeklinde konuştu.

“İlçemize yatırımlar kazandırmayı sürdüreceğiz”

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ilçeye yeni yatırımların kazandırılacağı belirtti. Başkan İbrahim Sandıkçı, “Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana ilçemize birçok proje yatırımı kazandırmanın mutluluğu içerisindeyiz. İnşallah Canik’e her alanda yeni yatırımlar kazandırmayı ve vatandaşlarımız için gece gündüz demeden çalışmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Canik Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Genç’in de katıldığı program toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.